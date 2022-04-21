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Война сможет закончиться только после деоккупации всех территорий Украины, включая Крым, - Данилов

21 апреля, 2022 четверг
20:57
война с Россией Алексей Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российско-украинская война закончится тогда, когда будут освобождены все оккупированные Россией территории Украины, включая полуостров Крым

Об этом он рассказал в эфире программы "Говорит Большой Львов" на телеканале "Еспресо".

“Не нужно говорить, что битва на Донбассе станет ключевой в российско-украинской войне. Это очень опасная вещь и манипуляции. Поскольку таких битв в этой войне может быть очень много. Поэтому не следует акцентировать внимание на битве, которая может происходить на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей. После того, как мы выбили русских оккупантов из наших северных областей, они сделали выводы и стали лучше координировать свои действия. Также они заменили большую часть военного руководства в своей армии", – рассказал Данилов.

Данилов подчеркнул, что РФ перегруппировала войска, участвовавшие в боях в северных областях Украины, к востоку Украины. По его словам, на сегодняшний день основной целью российских оккупационных войск является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Российские захватчики сейчас перегруппировываются и пытаются проводить наступательные операции на Востоке Украины. Основной их целью является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", – объяснил Данилов

Также Данилов отметил, что война закончится тогда, когда Украина освободит все оккупированные Россией территории, включая Крым.

После того, как мы выгнали российских оккупантов из Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской областей, мы будем освобождать все наши территории. Я имею в виду, что война закончится тогда, когда мы освободим все оккупированные украинские территории, включая Крым”, - добавил Данилов.

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