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Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов

9 сентября, 2023 суббота
22:00
Война с Россией

Александр Морозов, политолог, преподаватель Карлова университета (Прага), считает, что степень войны, которую объявил Путин, настолько масштабна, что никаких специалистов у него не хватит

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Атака по Псковскому аэродрому произвела очень большое впечатление, в том числе и на российское население. Однако Кремль так и не ответил. И это важный момент. Все же в такой ситуации население, и из Псковской области тоже, спрашивает: Откуда и как это прилетело? А ответа так и не было. То есть Кремль не в состоянии публично ответить населению. Эти налеты на Москва-Сити также произвели большое впечатление, потом на Псковский аэродром. И тут до сих пор последнее слово не сказано", - отметил политолог.

Александр Морозов отметил, что, наверное, Путин непрестанно отдает приказы ФСБ, но существует переоценка, мистификация возможностей, в том числе и аппаратных. У ФСБ не хватает на все сил. Этот весь персонал спецслужб Путина брошен на освоение оккупированных территорий. Соответственно, их мало, они не в состоянии выполнить задание, чтобы понять, откуда происходил запуск этих дронов.

"Такая степень войны, которую Путин объявил, настолько масштабна, что никаких специалистов у него не хватит. Эта война значительно превышает возможности Российской Федерации. Поэтому каждый дальнейший ход со стороны Украины в этой войне очень сильно повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ. И это эффективно", - подытожил Морозов.

Что известно об ударе по авиабазе Пскова

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме "Псков" уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы.

Также в эфире Еспресо Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, рассказал, что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для нас складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для наших дронов.

31 августа в эфире телеканала "Еспресо" представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что россияне используют транспортную авиацию для переброски личного состава и вооружения.

Также в ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работала российская ПВО.

Украина
Россия
Владимир Путин
ФСБ
безпілотник
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