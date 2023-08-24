Война с Россией является решающей битвой за нашу независимость, - писатель Шкляр

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Еспресо"



"Накануне Дня Независимости есть ощущение того самого дорогого, за что мы собственно воюем. Поэтому помним этот день, который включает в себя великий символ, за что Украина борется. И борется уже очень давно, даже не с 2014 года. Эта война с москалем длится веками, она переходила в разные фазы. Открытая вооруженная борьба была уже и в XVII веке, также в начале XVIII.Особо остро она шла в XX веке, мы знаем об этой украинско-российской войне 1917-22 годов, также в 40-е 50-е годы продолжалась борьба, а тем временем были то репрессии, то голодомор, геноцид, этноцид и так далее, но мы постоянно ощущали это жестокое наступление русских. И сегодня наконец-то снова началась, мне кажется, решающая битва. Именно решающая за нашу независимость, которая дает, на мой взгляд, украинцам шанс завершить это многовековое сражение", - пояснил Шкляр. пояснил Шкляр.



Писатель убежден, что украинцы будут вести борьбу против РФ до победного конца



"Мы говорим много о наших поражениях, но они были так условны. Я часто говорю, что мы не обрели независимость, например, тогда же в 40-х и начале 50-х годов, когда бойцы УПА уже воевали без надежды на победу, только ради самой идеи, чтобы оставить следующим поколениям.Так же в конце концов, как и холодноярцы, мои земляки, которые говорили, что силы слишком неравны, понятно, что мы врага не победим, но останемся до конца верными лозунгу "Воля Украины или смерть". Оставим после себя идею на наших могилах и прорастет цель, которую подхватят следующие поколения. И этот лозунг "Воля Украины или смерть" был потом в декалоге уже бандеровцев "Обретешь Украинское государство или погибнешь в борьбе за него". Это то же самое, поэтому, конечно, этот праздник встречаем без какой-либо эйфории, но с глубоким осознанием того, что эта независимость есть в наших руках и мы ее никому не отдадим", - добавил он.



Справка. Материал создан в рамках спецпроекта "Украина: Цена Свободы", который выходит на всех платформах Еспресо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости до настоящего, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость.