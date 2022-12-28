Поговорим об обещанной системе Patriot. Сколько времени нужно украинским военным, чтобы научиться работать с этой системой?

Это достаточно прогрессивная система, одна из самых лучших в мире. Вероятно, понадобится несколько недель, чтобы войти в курс работы систем, затем транспортировать их от недель до месяцев, прежде чем украинцы смогут использовать ее.

Это может быть середина января или даже начало февраля когда мы увидим систему Patriot на передовой, не правда ли?

Да, к началу февраля – самое быстрое, но до тех пор, вы овладеете системой противоракетной обороны и сможете сбить 78% поступающих из России ракет.

В России утверждают, что если США предоставят Украине систему Patriot, это однозначно приведет к эскалации. О какой эскалации может идти речь, что Вы об этом думаете?

Россия не может усугубить конфликт, они показали все свои силы, они воевали неэффективно до сих пор, у них нет способа развернуть еще за пределы того, что есть; они делают другие вещи, запуская ракеты по гражданским объектам. Эти действия не обострят тактическую борьбу. Россия не в состоянии эффективно задействовать больше сил внутри Украины. Это просто пропаганда России.

Только слова, угрозы и ничего больше.

Верно. У них нет возможностей, они бы сделали больше и воевали бы более эффективно, они бы взяли Украину, а они не сделали этого.

Следует ли ожидать, что США предоставят Украине гораздо больше противоракетных систем, чтобы закрыть небо над страной?

С начала конфликта украинцы военные сбивали 30% российских ракет, сейчас до 78%. И желают достигнуть выше 90%. Они продемонстрируют, что могут сделать это с системой Patriot. Я думаю, что они смогут получить 90% и смогут сбивать многие российские ракеты, для этого высока вероятность, хотя это зависит также от того, сколько ракет выпустят россияне.

Могу ли я спросить Вас как эксперта, какой Ваш личный сценарий окончания этой войны. Будем ли мы вести переговоры или воевать, пока не освободим Крым, Донецкую и Луганскую области?

Долгая борьба будет продолжаться до тех пор, пока территорию полностью не освободят. Мы видели, как в 2014-2015 годах Украина никогда не была так близка, чтобы вернуть Донецк и Луганск, Крым. Любой вид переговорного урегулирования не будет успешен. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока украинцы не освободят всю территорию, потому что россияне не намерены вернуть их в долгосрочной перспективе.

Но мы знаем, что Россия уже мобилизовала более 100 тысяч человек и планирует мобилизовать все больше и больше. Как долго это будет?

Имейте в виду, что лучшие российские силы задействовали в начале конфликта и их уничтожили. Поскольку Россия бросает все более плохо обученных и оснащенных солдат, у которых моральный дух даже ниже, чем у тех, кто воевал в начале войны, многие из них не хотят служить в армии. Они придают больше сил, но они с каждым днем ​​все меньше способны задействовать их в боях, в то время как украинцы не прекращают борьбу из-за морального духа, они воюют, чтобы защитить свою страну, тогда как русские военные не имеют никакого представления, почему они там они не мотивированы. Это будет долго только потому, что у России столько сил.

В Украине говорят, что российская армия не велика, а просто длинна.

У них большое количество солдат, но если говорить об их эффективности, я бы приравнял одного украинского солдата к 20 российским.

Придет ли зимой конкретный момент, когда мы сможем сказать, что Украина выиграет в этой войне?

Украина уже показывает, что может выиграть эту войну. Это лишь вопрос времени, и отчасти это зависит от продолжения поставок с Запада, поскольку у них меньшая армия, они должны компенсировать свои потери, которые они потеряли во время боев. Но вы возвращаете свои потери, Украина демонстрирует последние 10 месяцев и во время первой обороны Киева, что они могут выиграть войну это лишь вопрос времени и преданности Украины и тех, кто ее поддерживает.

Бен Ходжес сказал, что Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года. Вы согласны, можно ли полагаться на этот прогноз?

Нет, понадобится больше времени, особенно по Крыму.

Как долго?

Я думаю, несколько лет, чтобы освободить все территории. Крым станет настоящим вызовом. Посмотрите, как медленно Украина смогла дать отпор в Херсоне и за пределами Харькова, но имейте в виду, что это были российские силы, но не замаскированные. По мере того как россияне получают ограниченное пространство, даже если они менее боеспособны, они все равно способны к борьбе, поэтому это будет проблемой. Поскольку Россия получает меньшее пространство, Украине труднее запустить атаку, потому что наблюдать за ней проще.

Мы помним, что у России есть ядерное оружие. Какова вероятность того, что Россия может применить ее? Это просто угрозы, слова, будет ли такой момент… Путин говорит…

Я думаю, что это только слова, угрозы. Вернемся к началу основных войн, ни одна нация не применяла ядерное оружие. Она заложила хорошие оборонные меры и предотвращает вторжение других наций, но никто ее не использовал, и это норма, которая проходит во всем мире, через все режимы, в напряженные времена, которые были хуже, чем даже сейчас. Россия понимает, что если они используют ядерное оружие, это будет существенное изменение игры, и Россия не собирается делать что-либо подобное.

Но если Путин все же применит ядерное оружие, какие будут последствия?

Очень маловероятно, что он сделает это. Россия будет изолирована; никто не будет покупать нефть или природный газ, другие товары даже их союзники в Китае, Индии. Они будут в таком положении, когда никто не сможет сотрудничать и продолжать торговлю. Россия будет полностью изолирована от остального мира.

Россия уже достаточно изолирована. Можем ли мы сделать все для того, чтобы предотвратить ядерную угрозу? Все больше и больше санкций сейчас.

Нет, Россия полуизолирована от международной системы, все еще продает газ и нефть Западу. Что касается Китая и Индии, между ними идет крупная торговля. Действуют санкции Запада против России, а не международные.

Вы считаете, что Путин сейчас самый опасный человек на всем земном шаре?

На данный момент он является самым опасным, потому что вовлекается в международный конфликт, о котором не слышали до недавнего времени. Без сомнения, у России есть огромный ядерный арсенал, из-за чего делает его, пожалуй, самым опасным.

Он готов к переговорам?

Нет. Что касается ситуации с переговорами, давайте рассмотрим, что Россия получает путем переговоров: готовы ли они отойти за границу, где они сейчас находятся. Я думаю, что россияне не сделают этого, их просят продемонстрировать большую победу: закончить войну несколькими свидетельствами этого, им придется получить хотя бы весь Донецк и Луганск, но такие условия украинцы никогда не согласятся. Поэтому они не договорятся. Россия хочет добиться любой победы, чтобы продать ее населению и как минимум это будет Донецк и Луганск.