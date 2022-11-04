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"Война России в Украине создает много проблем для мирового порядка, основанного на правилах", – Шольц во время визита в Китай

4 ноября, 2022 пятница
11:29
Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил главе КНР Си Цзиньпину во время визита в Пекин о том, что война России против Украины "создает много проблем для нашего основанного на правилах миропорядка"

Об этом сообщило издание Spiegel.

"Мы собираемся вместе во время, отмеченное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", - сказал Шольц, выступая перед лидером КНР.

После российского вторжения в Украину Китай поддержал Путина и изобразил США и НАТО главными виновниками войны.

Сегодня поддержка Пекина уже не демонстрирует такого энтузиазма, но со стороны Китая не было ни слова критики действий России.

Шольц стал первым западным главой правительства, которое встретилось с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

  • В свою очередь Лидер Китая призвал Германию к сотрудничеству во "времена перемен и потрясений".

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Китай
Германия
война с Украиной
Олаф Шольц
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