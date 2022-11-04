Об этом сообщило издание Spiegel.

"Мы собираемся вместе во время, отмеченное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка", - сказал Шольц, выступая перед лидером КНР.

После российского вторжения в Украину Китай поддержал Путина и изобразил США и НАТО главными виновниками войны.

Сегодня поддержка Пекина уже не демонстрирует такого энтузиазма, но со стороны Китая не было ни слова критики действий России.

Шольц стал первым западным главой правительства, которое встретилось с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

В свою очередь Лидер Китая призвал Германию к сотрудничеству во "времена перемен и потрясений".

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