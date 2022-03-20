Война России усложняет Китаю покупку нефти, газа и зерновых, - Bloomberg
Развязанная Россией война против Украины усложнила торговые отношения страны-агрессора с Китаем, поставив под вопрос судьбу поставок металлов, нефти и газа, сельскохозяйственных культур между ними
Об этом сообщает Bloomberg.
После начала войны китайские официальные лица заявили, что не согласны с односторонними санкциями и продолжат нормальные торговые отношения с РФ. Однако с тех пор банки приостановили финансирование закупок, а торговцы борются с логистикой, а недавно министр иностранных дел КНР заявил, что Пекин не хочет, чтобы на него повлияли санкции.
РФ в настоящее время является вторым по величине поставщиком угля в Китай после Индонезии, в то время как ее экспорт газа значительно вырос с тех пор, как в 2019 году был запущен трубопровод "Сила Сибири". Теперь китайские торговцы и инвесторы в значительной степени избегали российских поставок угля и СПГ, а также сырой нефти.
"Эта нерешительность может быть временной, учитывая неизвестную конечную цель международных санкций против России. Вместе с тем это может отражать глубокую обеспокоенность китайских компаний тем, что они могут сами оказаться под влиянием санкций, что чревато закрытием для них очень важных рынков", - отмечают аналитики.
Для сырой нефти расчеты также основываются на фрахтовых ставках и высоких надбавках к российским поставкам из-за войны войны. Как отмечают в американском издании, есть многие страны, поставляющие нефть в Китай, и даже когда цены заоблачны, это позволяет покупателям быть более разборчивыми.
Также известно, что по некоторым металлам зависимость Китая от России в последние годы только ослабла. Так, Индонезия стала главным поставщиком никеля. И хотя доля РФ в импорте рафинированной меди увеличилась, расширение металлургической промышленности КНР означает, что импорт руды от горняков с таких мест, как Южная Америка, стал более важным.
"Что касается палладия, который в основном используется для снижения загрязнения окружающей среды автомобилями, то экспорт России в Китай увеличился в последние годы и теоретически может увеличиться еще больше. Потенциальное препятствие, по мнению UBS, заключается в том, что компании, зарегистрированные в Европе, производят большую часть продающихся в Китае каталитических нейтрализаторов, и они могут не хотеть поставок из России», – добавляют в издании.
- Напомним, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран считает , что Китаю выгодна слабая Россия в качестве сырьевой базы.
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