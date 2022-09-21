Об этом президент США Джо Байден сказал во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Байден сказал, что в глобальном продовольственном кризисе виновата Россия. К тому же РФ распространяет ложь о санкциях Запада во время войны в Украине.

"Россия... выкачивает ложь, пытаясь возложить вину за кризис - продовольственный кризис - на санкции, введенные многими в мире за агрессию против Украины. Так что позвольте мне кое-что прояснить: наши санкции прямо позволяют, четко позволяют России возможность экспортировать продовольствие и удобрения. Никаких ограничений.

Это война России ухудшает продовольственную безопасность, и только Россия может положить конец ей", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул помощь ООН в заключении соглашения об экспорте зерна из Украины и РФ. Байден поощряет ее продолжение.

Также в заявлении сказано, что 193 миллиона человек во всем мире ощущают острую продовольственную опасность: "Прыжок на 40 миллионов в год".

Также Байден объявил о предоставлении США гуманитарной и продовольственной помощи – $2,9 миллиарда.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

Также президент США Джо Байден заявил, что РФ нарушила основные принципы устава ООН, отстаивая собственные имперские амбиции.