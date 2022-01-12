Война России со странами НАТО почти немыслима, – премьер-министр Латвии
По мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, положительным результатом переговоров РФ и США является уже то, что они состоялись, хотя в то же время у них отчетливо прослеживается агрессивная российская риторика
Об этом глава правительства Латвии рассказал в интервью TV3, сообщает Delfi .
Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны могут входить в его состав, а также куда Альянс может вводить войска.
Оценивая переговоры США и РФ, премьер-министр Латвии подчеркнул, что первым положительным результатом стало то, что они прошли. Позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но вместе с тем четко прослеживается агрессивная российская риторика.
"Хорошая новость состоит в том, что западный мир держится вместе", - подчеркнул он.
По мнению Кариньша, самым плохим следствием нынешней геополитической нестабильности может стать война. Однако война России с НАТО почти немыслима, поскольку это был бы большой мировой вооруженный конфликт.
Напомним, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, главными темами которых является напряжение на границах Украины и требования РФ по нерасширению Альянса на восток.
- 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе.
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