Война России со странами НАТО почти немыслима, – премьер-министр Латвии

Об этом глава правительства Латвии рассказал в интервью TV3, сообщает Delfi .



Кришьянис Кариньш подчеркнул, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны могут входить в его состав, а также куда Альянс может вводить войска.



Оценивая переговоры США и РФ, премьер-министр Латвии подчеркнул, что первым положительным результатом стало то, что они прошли. Позиция США заключается в том, что страны НАТО держатся вместе, но вместе с тем четко прослеживается агрессивная российская риторика.



"Хорошая новость состоит в том, что западный мир держится вместе", - подчеркнул он.



По мнению Кариньша, самым плохим следствием нынешней геополитической нестабильности может стать война. Однако война России с НАТО почти немыслима, поскольку это был бы большой мировой вооруженный конфликт.



Напомним, сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Россия-НАТО, главными темами которых является напряжение на границах Украины и требования РФ по нерасширению Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе.

Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

Заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут обсуждать перспективы вступления Украины в НАТО без участия Киева.