Война России с НАТО будет колоссальной, поэтому мы помогаем Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, - Столтенберг
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине, чтобы предотвратить больший конфликт, ведь война страны-агрессора Российской Федерации с Североатлантическим альянсом будет колоссальной
Политик рассказал об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире Эспрессо.
"Когда мы говорим о полномасштабной войне между Россией и НАТО, должны понимать, что масштабы разрушения и страданий будут значительно больше и хуже, чем сейчас в Украине. Альянс сейчас имеет задачу: дать надежду Украине и беспрецедентную поддержку У нас также есть общая ответственность, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Украине. Мы стремимся превентивно предотвратить войну, ведь агрессия России запускает общую ответственность НАТО", - отметил Столтенберг.
Генсек добавил, что Североатлантический альянс изменил концепцию защиты восточного фланга и будет поддерживать партнеров, которым грозит российская агрессия.
"Война России против Украины - это самое масштабное вторжение в Европе со времен II мировой войны, которое причиняет украинцам ежедневные страдания. Мы видим, какую мощь и смелость демонстрируют украинцы, чтобы донести это всему миру. Мы поддерживаем наших партнеров, которым напрямую угрожает продвижение конфликта. Мы также предоставили уже около 40 тыс. военных офицеров в рамках командования и будем продолжать защищать территорию, которую составляет Альянс", - отметил Йенс Столтенберг.
- Ранее генеральный секретарь НАТО заявил , что Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины.
- Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил , что НАТО увеличит поддержку Украины, а запугивание России не действует.
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