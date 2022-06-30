Политик рассказал об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире Эспрессо.

"Когда мы говорим о полномасштабной войне между Россией и НАТО, должны понимать, что масштабы разрушения и страданий будут значительно больше и хуже, чем сейчас в Украине. Альянс сейчас имеет задачу: дать надежду Украине и беспрецедентную поддержку У нас также есть общая ответственность, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Украине. Мы стремимся превентивно предотвратить войну, ведь агрессия России запускает общую ответственность НАТО", - отметил Столтенберг.

Генсек добавил, что Североатлантический альянс изменил концепцию защиты восточного фланга и будет поддерживать партнеров, которым грозит российская агрессия.

"Война России против Украины - это самое масштабное вторжение в Европе со времен II мировой войны, которое причиняет украинцам ежедневные страдания. Мы видим, какую мощь и смелость демонстрируют украинцы, чтобы донести это всему миру. Мы поддерживаем наших партнеров, которым напрямую угрожает продвижение конфликта. Мы также предоставили уже около 40 тыс. военных офицеров в рамках командования и будем продолжать защищать территорию, которую составляет Альянс", - отметил Йенс Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил , что Путин должен остановить войну и вывести свои войска из Украины.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане отметил , что НАТО увеличит поддержку Украины, а запугивание России не действует.

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