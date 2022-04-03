Война России против Украины убеждает Запад, особенно простых граждан, что путинский режим должен быть уничтожен, - Портников

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Президент страны-агрессора России Путин сделает все возможное, чтобы разрушить инфраструктуру Украины и убить как можно больше людей. Вопрос в том, что агрессору удастся, а что нет? План происходящей войны понятен: полная оккупация Донецкой и Луганской областей, чтобы ДНР и ЛНР были территориально целостными; попытка закрепиться на Юге; разрушение всех других украинских городов. Когда война закончится, Украина получит возможность развития, ведь нам будет помогать весь цивилизованный мир. Это будет вопросом чести, не только экономики, но и стабильности Европы", – отметил Портников.



Журналист подчеркнул, что Запад будет активно помогать Украине отстраиваться, ведь никому не нужна разрушенная страна в центре Европы.



"А Россию будут дальше и дальше давить, вплоть до краха путинского режима. Каждый день войны, фотографии и видео из Бучи, Ирпеня и других украинских городов убеждает в том, что путинский режим должен быть обезврежен не только политиков, даже не столько политиков, сколько обычных людей Материалы о войне, о зверствах россиян в Украине на первых местах по просмотрам во всех мировых медиа повсюду на Земле. А Западная политика действует таким образом, что политики не могут не обращать внимания на общественное мнение. Я уверен, что путинский режим будет экономически уничтожен, что бы мы не говорили о его способности пережить эту ситуацию. Кремль этого не переживет", - заметил Виталий Портников.



Публицист добавил, что остается открытым вопрос, сохранится ли Российская Федерация в своих нынешних границах как другое государство - более демократичное, более осторожное, или на месте России возникнет много новых государств, с каждым из которых будет проведена соответствующая работа.



"И конечно, должна быть проведена работа по уничтожению российского ядерного потенциала – он должен быть обезврежен, ведь это тоже важная задача на будущее", – подчеркнул Портников.

Напомним, 3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с требованием разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.

Также 3 апреля советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.

Журналист Виталий Портников считает, что зверства россиян в Буче на Киевщине и других населенных пунктах, бомбардировки Харькова, Мариуполя и других городов – это зачистка территории украинцев.

Министрер иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования данных о зверствах оккупантов в Киевской области.