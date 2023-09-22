Война России против Украины стала среди прочего испытанием для нашей дружбы и партнерства с другими народами
Выдающаяся в этом смысле роль братской Литвы. Не менее значимой является большая, действительно историческая поддержка и солидарность со стороны Польши. Неоценимой считаю помощь со стороны всех народов, твердо стоящих бок о бок с нашим государством
Мудрые люди со всех сторон света должны держать на своих плечах это уникальное братство, беречь его и общими силами решать какие-либо проблемы, возникающие в потоке ежедневных отношений. Ни одна проблема не должна омрачить важнейшего - союзничества с теми, кто пришел на спасение Украины с первых дней полномасштабной агрессии россии против нашего государства.
Об этом сегодня говорили в офисе Киевского Форума безопасности с нашими большими друзьями: Андрюсом Кубилюсом, членом Совета Безопасности КБФ, экс-премьером Литвы, а теперь членом Европейского парламента, с его коллегами Юозасом Олекасом, Марком Демесмакером, а также Послом Литовской Республики в Украине Сарапинасом.
Как сказал Андрюс Кубилюс, "формула поддержки Украины "пока будет нужно" - недостаточна": "Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне, а россия потерпела поражение. Мероприятие должно осознать, что победа Украины - ключ к преобразованию мира".
Знаю наверняка, что с такими преданными друзьями Украина освободит оккупированную землю, преодолеет агрессора, конфискует его активы, получит необходимые репарации, реализует свою цель обретения членства в ЕС и НАТО и претворит в жизнь международный план по восстановлению нашей экономики, который поможет утвердить нас как процветающее, сильное и влиятельное государство
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Об авторе. Арсений Яценюк, украинский политик, экс-премьер-министр Украины
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