Война России против Украины надолго – до последнего россиянина. Путин так просто не сдастся, - Цымбалюк

Роман Цымбалюк рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Если говорить откровенно и прямо, президент России Путин хочет освободить Украину от украинцев. Россияне не собираются ограничиваться захватом Донецкой и Луганской областей. В России ведутся разговоры, что этого недостаточно, мол, если они остановятся, украинцы перегруппируются и получат новое оружие. Поэтому надо уничтожить Украину полностью. Если кто считает, что россияне от нас отстанут, то это не так. Поэтому все к оружию, все для фронта и все для победы", - отметил Цымбалюк.



Журналист подчеркнул, что мы уже 56 дней отражаем полномасштабное наступление России и это доказывает, что россияне простые смертные, их можно и нужно убивать. И добавил, что, несмотря на то, что российская армия большая и мощная, но уничтожить ее можно - утопленный крейсер "Москва" тому подтверждение.



"Россияне тоже делают выводы: чуть дальше от Одессы отошли российские корабли. Но это не значит, что россияне изменятся, что они просто прекратят войну. Эта война надолго. В России полная мобилизация, фашистские буквы "Z" в виде полусвастики они цепляют где надо и не надо, даже на куличи. Это война до последнего россиянина. По крайней мере так, насколько я понимаю, собирается делать Владимир Путин", - заметил Роман Цымбалюк.

Напомним, Военный стратег и политолог Марк Войджер считает, что на Западе произошла революция и все хотят помогать Украине, ведь они поняли, что пока у власти Владимир Путин, нормальных отношений с Россией не будет .

Посольство США в Украине сравнило зверские методы ведения войны президента РФ Владимира Путина, которые он использовал во время российско-чеченской войны, с тем, что сейчас происходит в Мариуполе.