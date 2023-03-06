Один из возможных вариантов завершения русско-украинской войны — превращение империалистической войны в гражданскую.

Участник этого рейда так и говорит россиянам: "Поднимайте бунт. Сражайтесь".

Один из возможных вариантов завершения русско-украинской войны — превращение империалистической войны в гражданскую.

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На мой взгляд, это был бы лучший из вариантов. Но вероятность его низка. На данном этапе и при данных обстоятельствах. Но никогда не говорите "никогда".

Вспомнилось, что именно с Сиверщины (Путивля) в 1606 году начиналось восстание под предводительством Ивана Болотникова, с походом вплоть до Москвы.

PS Тема самозванцев того времени восходит к слухам о двойниках Путина.

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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