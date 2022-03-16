Война России против Украины изменит глобальный экономический и политический порядок, - МВФ

Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда, – информирует Еспресо.TV .

Кроме страданий и гуманитарного кризиса от российского вторжения в Украину, вся мировая экономика ощутит последствия замедления роста и ускорения инфляции, констатируют в Фонде.

Воздействие будет проходить через три основных канала. Во-первых, более высокие цены на такие товары, как пищевые продукты и энергоносители, приведут к дальнейшему росту инфляции, в свою очередь, снижая стоимость доходов и тяготя спрос. Во-вторых, соседние экономики, в частности, будут бороться с нарушением торговли, цепочек снабжения и денежных переводов, а также историческим всплеском потоков беженцев. И в-третьих, снижение делового доверия и повышенная неопределенность инвесторов будут влиять на цены на активы, усиливая финансовые условия и потенциально стимулируя отток капитала с развивающихся рынков.

Россия и Украина являются основными производителями сырья, и сбои повлекли за собой рост мировых цен, особенно на нефть и природный газ. Расходы на продукты питания подскочили, а пшеница, на которую Украина и Россия приходится на 30 процентов мирового экспорта, достигла рекорда.



В результате, - отмечают в МВФ, - война в долгосрочной перспективе может коренным образом изменить глобальный экономический и геополитический порядок, если изменится торговля энергией, перенастроятся цепи снабжения, разрушится платежная сеть, а страны переосмыслят наличие резервной валюты. Рост геополитической напряженности еще больше повышает риски экономической фрагментации, особенно торговли и технологий.



"Мы живем в мире, который более склонен к шокам, – недавно сказала журналистам на брифинге в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. – И нам нужны общие усилия, чтобы противостоять будущим потрясениям".

Напомним, Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.

Российский "АвтоВАЗ" останавливает производство. Не хватает запчастей.

В четвертом пакете санкций от ЕС также говорится о запрете на поставку в Россию элитных авто.

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