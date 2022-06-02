Журналистка высказала такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Война России против Украины нацелена на гражданское население, на разрушение и уничтожение украинской инфраструктуры, прекращение экспорта. Речь идет не о завоевании территорий, речь идет об уничтожении Украины как таковой. Поэтому подчеркиваю, что это речь идет о геноциде. Наратив об Украине, который сейчас использует российская пропаганда на телевидении - это классический язык геноцида, который описывает Украину как страну, которая не является реальной, которой не существует, что украинцы - это не люди, а значит, их можно убивать. Если они не люди, то и прав не имеют - на еду, на жизнь", - заметила Эпплбом.

Историк добавила, что путинская пропаганда пользуется тем же языком геноцида в отношении украинцев, что и диктатор Иосиф Сталин в период советской оккупации Украины.

"Российская пропаганда сейчас использует точно тот же язык, который когда-то использовал Иосиф Сталин по отношению к украинским селянам: "Они - не люди, их надо стереть с лица земли, они паразиты, насекомые, нужно их истребить, чтобы проторить путь для великой революции". Именно так сейчас высказываются внутри России. И мы видим результат, особенно в поведении российских солдат, в поведении ФСБ на оккупированных украинских территориях, а также в том, как идет война", - отметила Энн Эпплбом.

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал массовые убийства российскими оккупантами гражданского населения в Буче "кровожадным" фейком западных пиарщиков.

CNN сообщает, что действия россиян в Украине, которые совершают зверства, направлены на уничтожение украинского народа - таков вывод первого независимого правового отчета по обвинениям в геноциде, который подписали более 30 ведущих ученых-юристов и экспертов по геноциду.

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