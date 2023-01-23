Война РФ в Украине в этом году обойдется немецкой экономике в €175 млрд
Война РФ в Украине в этом году обойдется экономике Германии в 175 млрд евро
Это подсчитали в кельнском Институте немецкой экономики .
"Война Украине и все связанные с ней экономические угрозы будут стоить около 175 миллиардов евро добавленной стоимости. С поправкой на цены это составляет около 4,5% ВВП", - говорится в исследовании.
В частности, добавляется, что это соответствует потере благосостояния в 2 тысячи евро на каждого жителя ФРГ.
За последние три года немцам пришлось смириться с огромными потерями благосостояния, как показывают расчеты, в том числе в пандемическом 2020 году уже было потеряно 175 миллиардов евро добавленной стоимости в результате карантина и неопределенности. В 2021 году произошла еще одна потеря ВВП на 125 миллиардов евро, в 2022 году потери, вероятно, составят почти 120 миллиардов евро. В общей сложности к концу 2023 года потери производства составят 595 миллиардов евро.
Германия все еще находится в состоянии кризиса, кризис пандемии перерос в кризис войны РФ в Украине. В частности, добавляется, что эксперты выделяют при этом различные проблемы, связанные с войной.
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Среди них: опасность в области энергетики, в частности угроза чрезвычайных ситуаций в критической инфраструктуре; высокие затраты не только на электроэнергию и газ, но и услуги по производству и сырью, что угрожает конкурентоспособности.
В результате, когда возникают сомнения, компании отказываются от запланированных инвестиций. В то же время ситуация негативно сказывается и на покупателях: частные домохозяйства покупают меньше товаров.
"Ситуация все еще очень нестабильна. Исключительная ситуация будет беспокоить нас в ближайшие месяцы", – отметил экономист IW Михаэль Грэмлинг.
Также по оценкам Федерального статистического управления (Destatis), валовой внутренний продукт (ВВП) с поправкой на цены в 2022 году был на 1,9% выше, чем в прошлом году.
- 10 января сообщалось, что Германия выделит 20 млн евро на оплату услуг Starlink для Украины.
- 20 января на встрече в Рамштайне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о весеннем пакете военной поддержки Украины, сумма которого составит €1 млрд.
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