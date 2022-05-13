Об этом он заявил в интервью японскому медиа "The Asahi Shimbun".



"После стольких ужасных преступлений, которые Россия совершила в течение последних 30 лет, удивительно, что все еще есть люди, которые наивны или хотят быть наивными, или притворяться наивными, которые бы сказали: "Нет, Россия не может совершить такое преступление". Для меня это (начало войны - ред.) даже не было шоком", - дипломат.

Кислица считает, что прошедшие действия России в Молдове, Грузии и Сирии должны были вызвать тревогу в международном сообществе. Однако никто не отреагировал, дав России зеленый свет действовать аналогично в Украине.



По словам Кислицы, ООН неидеальна и изнутри. Причины ее создания заключались в том, чтобы защитить в будущем роль и полномочия главных мировых держав, упоминая право вето.



"Я не уверен, что постоянные члены, несмотря на всю трагедию и катастрофу и все, несмотря на самое беспрецедентное нарушение Устава… готовы сказать, что они готовы реформировать Совбез", - сказал Кислица.



Украинский дипломат подчеркнул, что для него важнейший вопрос ответственности за военные преступления и преступления против человечества, совершенные РФ на территории Украины.



"Одна из многих причин, почему эти преступления были совершены в Украине, является то, что люди, ответственные за преступления в Сирии и других местах, не были привлечены к ответственности", - подчеркнул Кислица.

Напомним, Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет угрожают глобальной безопасности . По его словам, ядерный мемориал Хиросима является "строгим напоминанием о неотложности" усиления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.

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