Об этом пишет Financial Times .

В публикации, посвященной прогнозам на 2023 год, издание пришло к выводу, что война не закончится в течение следующих 12 месяцев, поскольку ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт.

"Условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину", - констатировали в FT.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на прекращение огня, пока страна не вернет территории, оккупированные Россией с 2014 года. В то же время в FT подчеркнули, что для деоккупации Украине необходимо оружие, которое мероприятие не спешит поставлять Киеву.

26 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет увольнять оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb