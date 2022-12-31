Война РФ против Украины продолжится на протяжении всего 2023 года, - FT
Британское издание Financial Times спрогнозировало, что в 2023 году не будут созданы условия, необходимые для прекращения войны России против Украины
Об этом пишет Financial Times .
В публикации, посвященной прогнозам на 2023 год, издание пришло к выводу, что война не закончится в течение следующих 12 месяцев, поскольку ни Киев, ни Москва не согласятся заморозить конфликт.
"Условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены в 2023 году. Замораживание нынешних позиций не удовлетворит ни Россию, ни Украину", - констатировали в FT.
Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на прекращение огня, пока страна не вернет территории, оккупированные Россией с 2014 года. В то же время в FT подчеркнули, что для деоккупации Украине необходимо оружие, которое мероприятие не спешит поставлять Киеву.
- 26 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина будет увольнять оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное