Война РФ против Украины продолжается более 4 месяцев, но усталости нет – правительства стран НАТО и ЕС работают по полной, - советник премьера Словакии Дулеба
Советник премьер-министра Словакии Александр Дулеба считает, что, несмотря на то что война страны-агрессора России против Украины длится более 4 месяцев, усталости правительств стран Североатлантического альянса и Европейского Союза нет
Словацкий политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"Война Российской Федерации против Украины длится более 4 месяцев, но со стороны правительств стран НАТО и Евросоюза усталости нет", - отметил Дулеба.
Советник премьер-министра Словакии добавил, что медийное пространство работает волнами.
"Медийное пространство в странах Запада работает волнами: яркие темы, затем идет усталость", - отметил Александр Дулеба.
- 3 июля стало известно, что премьер-министр Словакии Эдуард Гегер не исключает возможности передачи Украине истребителей и танков .
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