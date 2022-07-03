Словацкий политолог рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Война Российской Федерации против Украины длится более 4 месяцев, но со стороны правительств стран НАТО и Евросоюза усталости нет", - отметил Дулеба.

Советник премьер-министра Словакии добавил, что медийное пространство работает волнами.

"Медийное пространство в странах Запада работает волнами: яркие темы, затем идет усталость", - отметил Александр Дулеба.

3 июля стало известно, что премьер-министр Словакии Эдуард Гегер не исключает возможности передачи Украине истребителей и танков .

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