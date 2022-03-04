"Война Путина всегда была войной против собственного народа", - Ричард Бренсон

Об этом говорится в обращении основателя компании Virgin Galactic, миллиардера Ричарда Бренсона 4 марта.

"Ужасные изображения, которые мы видим сейчас, являются ярким напоминанием о том, что мы не имеем дело со "специальной военной операцией", как это называет президент Путин. Это полная захватническая война, неспровоцированное нападение, начатое одной нацией против своего мирного соседа", – заявил Брэнсон.

"Я не оставил никаких сомнений в своей позиции на этот счет. Я твердо поддерживаю суверенитет Украины как независимой нации, право ее народа выбирать свою судьбу, свободную от постороннего вмешательства. Поэтому я выступаю за сильнейшие санкции против России, ее лидеров и ее экономики. Свободный мир должен сделать все возможное, чтобы заставить Путина и его сторонников изменить курс и прекратить эту войну. Кровопролитие должно прекратиться сейчас. Военные преступления должны прекратиться. Российские войска должны отступить", – говорится в обращении Бренсона.



"Я смотрю на мальчишеские лица пленных русских солдат, которые со слезами зовут своих матерей, и смотрю на тысячи тех, кто бросает вызов угнетателю и демонстрирует мир в Санкт-Петербурге и Москве, и я нигде не вижу энтузиазма по поводу войны Путина, - пишет миллиардер. - Все, что я вижу, - это страх, беспокойство и разочарование людей, отправившихся в саморазрушительное путешествие, на которое даже некоторые из наиболее последовательных поклонников Путина никогда не подписывались", - говорится в обращении.

Бренсон убежден, что война Путина всегда была войной против собственного народа, против голосов, предупреждающих его амбиции и призывавших к более мирному курсу.



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