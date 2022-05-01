Война Путина против украинцев угрожает голодом всему миру, - американский конгрессмен Макговерн

Такое мнение выразил Джим Макговерн, представляющий штат Массачусетс в Палате представителей США, во время брифинга в Ряшеве, Польша, транслировавшемся в эфире телеканала "Еспресо".



"На самом деле Путин развязал войну против украинского народа, но это также война с наиболее уязвимыми слоями населения по всему миру. Украина - это кормилица, которая экспортирует зерно, и мы понимаем, что последствия войны будут тяжелыми. Это повлияет на пищевые программы всех наций", – отметил Макговерн.



Конгрессмен добавил, что все нации пытаются побороть возможные проблемы по поставке продуктов, чтобы предотвратить голод как в Украине, так и во всем мире.



"Мы уже видим увеличение цен. На самом деле, существует большая перспектива голода в будущем. Не знаю, какой человек мог сознательно идти на такое? Сейчас президент Зеленский пытается найти поддержку, быть гибким в понимании, что нужно людям в первую очередь, особенно в конфликтных зонах. Мы также делаем все возможное, чтобы помочь отправлять продовольствие по морю, чтобы накормить другие страны", - заметил Джим Макговерн.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

13 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш представил подробную аналитическую записку о кризисе в сфере продовольствия, энергетики и финансов, который может быть вызван войной, развязанной Россией против Украины.