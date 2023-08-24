Война против Украины является частью плана кремля по переназначению Путина в 2024 году, - Яценюк

Об этом пишет политик Арсений Яценюк, глава Киевского форума безопасности в колонке на "Украинской правде".

"Нет никаких оснований ожидать, что победа над агрессором произойдет в ближайшее время", учитывая, что "война против Украины пользуется в России масштабной поддержкой извращенного на ненависти и шовинизме населения", - отмечает экспремьер в статье "Десять тезисов реалиста".

По его словам, "эта война надолго" и "без учета сроков" войны украинцам следует соблюдать несколько правил. Первое – беречь сплоченность вокруг Вооруженных Сил. Второе – системно заботиться об отношениях с нашими союзниками.

"Нужно глубоко и тщательно оценить и продумать карту политических изменений, ожидающих нас на международной арене в ближайшие годы. (…) Надо положить конец приступам эмоций и ненужных конфликтов с нашими союзниками и системно расширять число единомышленников", - написал экс-премьер.

Россия не распадется завтра, а формальное обретение членства в НАТО может занять длительное время. "По моему убеждению, обретение Украиной членства в НАТО уже сейчас остановило бы захватническую политику России и создало бы условия для предстоящего освобождения оккупированных частей Украины", - считает политик.

По его мнению, альтернативы коллективной безопасности, предусмотренной Вашингтонским договором об учреждении Североатлантического союза, не существует. К моменту вступления в НАТО Украина должна получить именно юридически обязывающие гарантии предоставления передового оружия, обучения, разведданных, финансов и другого необходимого для защиты государства.

"Не меморандумы или заявления, а долгосрочные двусторонние международные договоры, ратифицированные нашими парламентами", – отметил Арсений Яценюк.