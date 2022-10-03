Об этом в интервью рассказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Большинство людей хотят вернуться в Украину, и я бы этого хотел, потому что Украине эти люди нужны – но они не знают когда. Многие уже вернулись. Первое сентября, начало учебного года было определяющим моментом. Многие украинские матери все равно приобщают своих детей к украинскому обучению, пусть и из-за границы", - рассказал евродипломат.

Он отметил, что украинцы очень трудолюбивы и в эмиграции они хотят начинать работать как можно скорее:

"Повсюду, где есть украинские беженцы (в частности и в моей родной стране, Эстонии, где они составляют 4% населения), они хотят начать работать как можно быстрее. Всегда первое поколение мигрантов, как правило, работает на ступеньку ниже своего образовательного и квалификационного уровня, к сожалению, в основном из-за языковых и культурных аспектов. Но очень многие из них нашли себе работу".

Страны ЕС будут помогать беженцам из Украины до тех пор, пока идет война и они бы с радостью интегрировали их в свой рынок труда, но есть четкое понимание, что они нужны своей родине:

"Нет общеевропейской политики относительно того, начинать ли интеграцию украинцев-беженцев. Но я полностью убежден в том, что общее настроение в европейских обществах и власти было очень гостеприимным к ним. Я не буду перечислять все виды помощи, которые украинцы получают автоматически.

Есть общее понимание, что война продолжается, и они или большинство из них не могут вернуться. И то, что Украине нужны эти люди. Я не думаю, что в любой из стран-членов ЕС есть политика быстрее интегрировать этих людей, потому что это нужно их рынкам труда. Понимание вашей ситуации остается очень стойким.

Отметим, в Польше предлагают учить беженцев украинскому языку, а власти Финляндии обещают размещать беглецов из России отдельно от женщин и детей из Украины.

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