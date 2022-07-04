Президент Зеленский рассказал об этом во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Лугано, Швейцария, транслировавшейся на телеканале "Еспресо".

Пока агрессор может надеяться, что он уничтожил саму основу жизни, долговременного мира не будет. Вот почему восстановление Украины будет самым большим вкладом в поддержание глобального мира из всех возможных. Мы можем доказать, что демократический мир сильнее, что Европа мощнее, а наши ценности невозможно разрушить", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что необходимо до зимы отстроить освободившуюся от российских оккупантов часть территории Украины, ведь перед украинцами стоит много вызовов.

"Нам нужно действовать уже сейчас. Значительную территорию Украины мы уже освободили - более тысячи населенных пунктов. Для значительной территории вызовы сохраняются: экономические, энергетические и социальные. Восстановить школьное обучение, обеспечить медицину, предоставить переселенцам жилье, гарантировать украинцам работу, защитить энергетику - это все важно именно сейчас. Особенно накануне зимы. Украина будет представлять 2 уровня действий. Стратегический: восстановление всей страны. Тактический: нам нужна тактическая помощь, необходимо уже сейчас восстанавливать то, что можно восстановить", - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил, что восстановление Украины станет крупнейшим проектом современности и добавил, что главным стремлением России в войне против Украины является уничтожение европейских демократических ценностей.

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