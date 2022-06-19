Именно Глен Грант, во время нашего разговора в январе, сказал, что россияне будут наступать с нескольких направлений. И именно он дал важный совет Президенту Зеленскому, к которому, есть опасения, тот не прислушался. Тогда он сказал: "здравый смысл, господин Президент Зеленский в том, что Россия готовится к нападению на вас. Готовьтесь отбивать нападение всеми средствами". Еще раз очень благодарим господина полковника за это предупреждение, но мы видим, что сейчас происходит на театре боевых действий. Сейчас я просил бы дать небольшой анализ возможных сценариев того, как будет протекать война.

Спасибо. Это очень сложный вопрос, это определенный вызов. Вы правы, я в значительной степени предвидел, как будет происходить нападение. Оно так и происходило, как я и ожидал. Россияне использовали свою артиллерийскую мощь, чтобы просто равнять все с землей, чтобы сметать украинские войска, насколько это возможно, перед боевым наступлением пехоты. Нынешняя сложность в том, что у россиян есть преимущество, потому что украинцы поставили себя в оборонительную позицию и бои ведутся в местах, где атакует Россия. Россия выбирает, где нанести удар. Сейчас это район севернее Луганска, где сконцентрировано очень много войск и там они двигаются вперед, в этом нет сомнений. Россия наступает. Интересно, если посмотреть глазами россиян, то они действительно верят в то, что могут победить в этой войне. Они имеют преимущество в этой области, а также в Донецкой. На юго-востоке они смогли оккупировать Херсонщину и подойти к Николаеву. Это дало им возможность контролировать канал из Херсона в Крым. Это же одна из целей Путина – подать воду в Крым. Если посмотреть с позиции украинской армии, то там тоже скажут, что хорошо держатся. Но я не знаю, насколько долго Украина сможет позволить себе нести такие потери как сейчас в таком типе боевых действий. На мой взгляд, украинцам нужно менять подходы к боевым действиям. И не пытаться победить Россию "русским методом", один на один, а начать маневрировать, не бояться отходить там, где это необходимо, пытаться обойти россиян, зайти в тыл и создать для них другую военную ситуацию. Это большой вызов и сложно реализовать, особенно если министерство и генеральный штаб думают, что им нужно иметь много тяжелого вооружения, прежде чем перейти к этому. Это время вызовов для Украины, а войска должны держаться настолько долго, насколько это возможно.

Я согласен с вами, полковник. Мы видим, что Россия применяет всю имеющуюся боевую мощь. Все, что у нее есть, возможно за исключением тактического ядерного оружия. С другой стороны, мы понимаем, что наши союзники - Соединенные Штаты, Польша, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва и Чехия - присылают нам определенное количество тяжелого вооружения. Французы нам прислали "Цесаря". Но основной вопрос – количественный. По вашему мнению, какое число должно быть поставлено из достижимого? Какое число тяжелого вооружения могло бы потребоваться Украине? Сейчас речь не идет о космических цифрах, озвученных Михаилом Подоляком.

Это зависит от того, какую тактику использовать. Если вы собираетесь воевать с Россией один на один, то вам всегда понадобится такое же количество артиллерии, которое имеют русские, это понятно. Если же рассматривать поле боя с точки зрения маневра, то нужно гораздо меньше артиллерии, чтобы можно было поставить ее в одном месте и создать неожиданность, создать концентрацию в одном месте. Сейчас это подвергается сомнениям. Старой тактикой Россию не победить. Они всегда могут противопоставить больше, чем у вас есть. У них всегда будет больше "пушечного мяса", больше артиллерии. Так что бой должен стать другим. Он должен основываться на таких принципах войны как неожиданность, концентрация сил. Ибо пока вы будете на позиции "один на один" это гарантированный путь к поражению. Ибо таким образом они могут продолжать вечно, подвозя солдат и артиллерию на линию фронта. Следовательно, они могут действовать гораздо дольше, чем может позволить себе Украина.

Война на истощение может завершиться очень неприятно для Украины. С другой стороны, мы понимаем, что враг не достиг в непосредственной военной операции своих целей. Значительная часть их достижений, в частности речь идет о "достижениях" на Херсонщине и Николаевщине, были связаны с каким-то "чудом", какой-то «"странной гибридной операцией", в результате которой они оккупировали чрезвычайно стратегически важный кусок нашей территории на Юге. Но сейчас, по-вашему, чего нам ждать? С одной стороны россияне начинают оживляться в Беларуси, с другой - возобновление наступления на Харьков.

Это очень любопытно. Начнем с Беларуси. Если честно, президент Беларуси не горит желанием вступать в войну, пока не будет просто принужден к этому. Я не думаю, что белорусы вообще готовы к войне. Те подразделения территориальной обороны, которые уже участвовали в боях, смогут не хуже регулярной армии сдержать белорусов. Вы сделали ремарку о том, как быстро россияне оккупировали юго-восток. Это невероятно большой вопрос, что позволило им это сделать. Почему проходы из Крыма не были заблокированы и не удерживались определенное время? Там не требовалось много сил для этого. И никто не знает, почему. Это что-то, о чем спрашивают и думают люди - как это могло произойти? Чрезвычайно важно для нравственной устойчивости народа ответить, - "почему так?" Я уверен, что Генштаб знает, как вести войну против россиян, я уверен, что у Генштаба есть возможности для победы. У них нет боязни реальных боев. Где слабое звено, так это в тренировке сил терробороны. Эти силы не подготовлены достаточно и быстро, чтобы достичь стандартов, когда они могли бы ротироваться на поле боя с измученными регулярными бригадами. Здесь нужно переосмысление, новый подход к тому, что мы будем делать на следующей стадии войны.

Если говорить о временных рамках. Мы понимаем, что у россиян бесконечное количество бурят, дагестанцев и других народов, которых они нанимают на войну против Украины. Но мы также понимаем, что они не могут без конца и края забрасывать Украину телами своих солдат. С другой стороны, мы понимаем, что все критикуют санкции, но российская оборонная промышленность сейчас лежит на дне. Они не имеют возможности обновлять оружие, потому что у них нет микросхем, а китайцы эти микросхемы не дают. Итак, исходя из разных прямых и косвенных сценариев, если пытаться делать определенные предположения, как долго продлится эта война?

К сожалению, выглядит так, что у россиян достаточно оснащения и людей, чтобы продолжать войну еще много месяцев. Есть теоретическая возможность, что русская армия впадет в коллапс и просто сдастся, как они это сделали во времена Первой Мировой. Они снова могут сделать этот выбор. Но у них еще много полковников и генералов, желающих повышений в звании и заинтересованных в продолжении войны ради личной славы в России. Так что я не вижу, чтобы это быстро прекратилось. Вы также правы, что ракет у них становится меньше, становится меньше высокотехнологичного оружия. Они многое использовали и потеряли. Действительно качество этого вооружения падает, но, к сожалению, когда у вас много человеческого ресурса, вы можете продолжать войну довольно долго, просто преобладать числом. Количество становится качественной единицей. По-моему, это продлится минимум полгода, и если Путин зпхочет, то может затянуться до года. К сожалению, количество тоже имеет силу, а это очень важно Путину.

Если говорить о так называемых плохих сценариях, которые, конечно, нам угрожают. Мы видим, как мужественно дерутся наши солдаты и офицеры. Видим, что Генеральный штаб выполняет все возложенные на него миссии. Но мы понимаем, что наш Генштаб требует какого-то хорошего совета, возможно хороший совет должен касаться выявления определенной угрозы, речь идет о том или ином российском плане, который они пытались бы применить сейчас в Украине.

Вещь, которую люди должны понять: Украина на пути к победе. Все больше Россия укомплектовывается мобилизованными и все больше гибнет их офицеров, качество их войск снижается и снижается. Но, в то же время, украинцы тоже теряют хороших солдат. Пока не будет задействован новый сценарий, на смену старому "солдат против солдата, артиллерия против артиллерии", пока мы не начнем использовать украинскую интеллектуальность, я имею в виду не использование интеллекта в классическом измерении шпионов и так далее, а на линии фронта. Следует дать возможность офицерам на местах самим управлять, не просто приказывать им: "вы должны удержать это или то", а дать им четкие приказы, где основной – выйти на границы. А как они это будут делать, пусть это будет их проблемой. Это лучший сценарий, потому что по нему солдаты и офицеры сами будут определять способы, в первую очередь остаться в живых, в частности, как не попасть под артобстрелы. Они найдут способы. А во-вторых, они лучше могут оценить как вести бой, полагаясь на свои возможности на местах. Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп". Это не та тактика, что победит россиян. Мы должны быть у них в тылу, мы должны их атаковать там, где они этого не ждут, и делать это с такой силой, чтобы они в страхе покидали поля боя. Мы видим это сейчас, но это слишком медленно. Следует делать это сильнее, быстрее, это должны быть очень быстрые, молниеносные атаки. Чтобы все с той стороны понимали, что проигрывают, чтобы не имели шансов удерживать плацдарм. Следовательно, должны быть изменения в самом подходе к бою. Без этого мы получим снова "труп на труп", а это не та победившая россиян стратегия, это маленькая советская армия против великой советской армии. Это не самый лучший путь ведения боевых действий.

По вашему мнению, господин полковник, какие сейчас областные центры будут под наибольшей угрозой: Киев, Харьков, Николаев, Запорожье? Где, по-вашему, сейчас происходит усиленная концентрация войск противника? Усиленная, но не артикулированная. И вообще, куда бы они намеревались сейчас пытаться развивать свое наступление?

В настоящее время у них недостаточно войск, чтобы проводить повсеместное наступление. Они не могут возобновить атаку на Киев, например, не используя белорусские войска. Они отняли свои силы оттуда. Харьков. Там войска были отброшены на границу и пытаются давить снова, однако пока они не достаточно сильны, чтобы взять Харьков, это точно. Они могут снова подойти ближе к Харькову, чтобы обстреливать его из артиллерии, но не будут иметь возможность взять Харьков. Те войска, которые сейчас вокруг Харькова, достаточно сильны, чтобы отразить атаку. Запорожье. Взять Запорожье быстро не получится. Они не слишком сильны на юге. Они будут пытаться удержать юг и скорее обороняться, чем атаковать. Ибо каждый раз, когда они там пытаются идти вперед, возникает проблема поставок, проблема сдерживания по всей линии. Сейчас они сконцентрированы на одной малой территории вокруг Луганска, где пытаются сдержать, оцепить и убить как можно больше украинских солдат на малом участке. Если они достигнут там победы, то после этого они смогут двигаться на Харьков или Сумы, или даже на Киев. Но сейчас у них много работы на севере Луганщины. Поэтому я не вижу, где еще сейчас что-то может случиться.

Почему так долго едет тяжелое вооружение? Этот вопрос постоянно озвучивают наши военные. Очень долго и не в должном количестве. Что с этим происходит? Тот же канцлер Олаф Шольц ведет какую-то двойную игру? Почему так долго едет то вооружение, которое нам так нужно? Это не упрек или обвинение тех или иных государств Запада, но прошло более 100 дней войны. Когда Рузвельт открывал ленд-лиз для Сталина, я думаю, тогда они двигались значительно быстрее и с большими количествами.

Во-первых, ленд-лиз во Вторую мировую был таким, потому что весь мир был в войне. Так что были возможности для американских производителей делать гораздо больше. Не следует забывать, что во времена Второй мировой производство было более легким, потому что самолеты были проще, автомобили были проще. Тогда не было таких технологических вызовов, как сейчас. Так что было довольно легко для таких автомобильных производителей, как, скажем, Форд, быстро измениться и производить новое оборудование. Это не так просто сейчас. Нигде в мире нет таких возможностей. Это большие вызовы, но это реальность. Следующее, это необходимость обучения. Вооружение стало более сложным и потребовалось больше времени для обучения. Я знаю, что украинские военные чрезвычайно быстро учатся пользоваться тем или иным оборудованием, но все равно остается ограничение: насколько быстро можно овладеть той или иной вещью, потому что остается риск чего-то не доучить и вывести из строя оборудование. Это будет означать, что и время на обучение будет потрачено впустую и оборудование уже не используешь. Определенное количество американского оружия было просто выведено из строя, уничтожено из-за неправильного использования. Вы должны знать, как правильно ухаживать за этим оружием. Есть и долгая доставка из Америки к линии фронта. Это невозможно реализовать за несколько дней. Что-то можно доставить самолетами, а что-то кораблями. Самолетом невозможно перевезти сразу много вещей одновременно, поэтому транспортировка является основным фактором задержки. Поэтому время на доставку, время на тренировку и истекает. Вы говорили о Шольце и возможной двойной игре. Здесь одно понятно точно – что-то очень и очень нехорошо внутри немецкой оборонки. Часть является банально сломанной, что ожидаемо, а также возможна и игра Шольца с Россией, что кажется мне также вероятным. Но эти две вещи вместе означают лишь то, что мы не получаем помощи от Германии. Немцы говорят, что помощь поступит, а по факту все там движется очень, просто очень долго, и постоянно откладывается. Все, чего хотят россияне в войне, это уверенности и прогнозируемости, а вы должны их этого лишить. Следует перестать оглядываться на ЕС и НАТО, потому что на них вы не имеете влияния - просто смотреть вперед, бороться и побеждать. И все пойдет верно. Здравый смысл победит.