Война привела к реформированию украинского сельского хозяйства, - нардеп Соломчук
Народный депутат Украины Дмитрий Соломчук подчеркнул, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину сельское хозяйство требует изменений, чтобы продолжать функционировать, в частности, акцент должен быть сделан на развитие крафтовых локальных предприятий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я скажу, что война привела к такой ситуации, что сельское хозяйство будет, можно сказать, реформироваться, меняться. Будущее за локальными производителями, крафтовыми. Раньше в сельском хозяйстве у нас было много вопросов, много неправильного бизнеса", - сказал Дмитрий Соломчук.
Народный депутат отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с донорскими фондами США, которые предоставят средства для тестовых полей в Одесской области.
"Пока общаемся с американскими фондами и, возможно, уже в следующем году увидим в Одесской области строительство первых тестовых полей за донорские средства, чтобы была вода, чтобы не нужно было ждать 3 месяца дождя", - добавил он.
Дмитрий Соломчук убежден, что для развития сельского хозяйства нужно не только работать с сырьем, но и заниматься изготовлением из него локальной продукции.
"Тогда сельское хозяйство будет развиваться, но в нем главное – замкнутый цикл. И мы это уже видим очень активно на Львовщине, Франковщине, Ровенщине, Волыни, где уже строятся небольшие цеха по изготовлению чипсов и новые хлебопекарные", - сказал нардеп.
- По состоянию на 1 сентября сельское хозяйство Украины понесло $4,3 млрд прямых и $23,3 млрд косвенных убытков в результате полномасштабной агрессии РФ.
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