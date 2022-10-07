Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я скажу, что война привела к такой ситуации, что сельское хозяйство будет, можно сказать, реформироваться, меняться. Будущее за локальными производителями, крафтовыми. Раньше в сельском хозяйстве у нас было много вопросов, много неправильного бизнеса", - сказал Дмитрий Соломчук.

Народный депутат отметил, что сейчас Украина ведет переговоры с донорскими фондами США, которые предоставят средства для тестовых полей в Одесской области.

"Пока общаемся с американскими фондами и, возможно, уже в следующем году увидим в Одесской области строительство первых тестовых полей за донорские средства, чтобы была вода, чтобы не нужно было ждать 3 месяца дождя", - добавил он.

Дмитрий Соломчук убежден, что для развития сельского хозяйства нужно не только работать с сырьем, но и заниматься изготовлением из него локальной продукции.

"Тогда сельское хозяйство будет развиваться, но в нем главное – замкнутый цикл. И мы это уже видим очень активно на Львовщине, Франковщине, Ровенщине, Волыни, где уже строятся небольшие цеха по изготовлению чипсов и новые хлебопекарные", - сказал нардеп.