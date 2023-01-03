Он не колеблясь заявил, что упавшая недалеко от села Горбаха Брестской области ракета — это украинская ракета комплекса С-300. Вероятно, так оно и есть.

Событие очень знаковое: это первый случай в истории, когда после 1991 г. взрываются ракеты в Беларуси. Это первый случай, когда после вторжения российских войск из этой страны в Украину 24 февраля 2022 г. украинские вооружения повлекли за собой взрывы на белорусской территории.

Для жителей Беларуси это важный "колокольчик", что страна движется к пределу, когда взрывы на их территории могут оказаться частыми.

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Для жителей Беларуси это важный "колокольчик", что страна движется к пределу, когда взрывы на их территории могут оказаться частыми. Ведь до сих пор аэродромы и другие объекты военной инфраструктуры страны прямо или косвенно используются для нанесения ударов по территории Украины. Также на территории страны продолжают тренироваться для войны около 10 тысяч военнослужащих РФ.

Трясина путинской войны все больше затягивает Беларусь, и вскоре ее армия и народ могут оказаться безвозвратно вовлеченными в боевые действия.

"Чаша терпения" Украины может однажды оказаться переполненной.

Пока украинские военные наносят удары по аэродрому Энгельс в Саратовской области, по каким-то объектам в Белгородской, Курской, Брянской областях России.

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Трясина путинской войны все больше затягивает Беларусь, и вскоре ее армия и народ могут оказаться безвозвратно вовлеченными в боевые действия.

От Харьковской области до Энгельса – около 620 км.

А что насчет Беларуси?

От украинской границы до аэродрома Зябровка в Гомельской области – около 20 км. Это в зоне досягаемости почти всех САУ, буксированной артиллерии и РСЗО, которые есть у Украины.

От украинской границы до аэродрома Барановичи – около 135 км. До аэродрома Мачулищи (возле Минска) – около 145 км. Это находится в зоне досягаемости беспилотников.

Украина пока воздерживается от ударов по этим и другим объектам, которые Беларусь предоставила России для ударов по гражданской инфраструктуре.

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Об авторе. Владимир Воля, политолог, эксперт-международник

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