"Война принесет вам только тысячи гробов": Кулеба обратился к россиянам с призывом остановить Путина
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал россиян потребовать от президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
Глава МИД отметил, что Украина не планирует капитулировать и будет продолжать давать отпор российским агрессорам.
"Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране - очереди в банкоматы. Поэтому Россия не сможет победить в этой преступной и ужасной войне", - подчеркнул он.
Кулеба заявил, что украинцам сейчас очень больно, и "мы страдаем, но мы устоим".
"А вот вам пора эту войну прекращать. Вы еще сможете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли. Требуйте прекратить войну. Никакого другого результата для вас, кроме тысяч гробов и обнищания, не будет", - сказал министр.
Глава МИД подчеркнул, что вставшая на настоящую народную войну Украина уже нанесла многотысячные потери российской армии.
"Это ваши дети, мужья сейчас горят в танках на украинской земле, умирают, становятся калеками, попадают в плен... Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну, просто сделаем это или насильно, вынужденно убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", - сказал министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное