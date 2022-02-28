"Война принесет вам только тысячи гробов": Кулеба обратился к россиянам с призывом остановить Путина

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



Глава МИД отметил, что Украина не планирует капитулировать и будет продолжать давать отпор российским агрессорам.



"Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране - очереди в банкоматы. Поэтому Россия не сможет победить в этой преступной и ужасной войне", - подчеркнул он.



Кулеба заявил, что украинцам сейчас очень больно, и "мы страдаем, но мы устоим".



"А вот вам пора эту войну прекращать. Вы еще сможете остановить Путина. Требуйте от него немедленно прекратить военные действия и забрать российские войска с украинской земли. Требуйте прекратить войну. Никакого другого результата для вас, кроме тысяч гробов и обнищания, не будет", - сказал министр.



Глава МИД подчеркнул, что вставшая на настоящую народную войну Украина уже нанесла многотысячные потери российской армии.



"Это ваши дети, мужья сейчас горят в танках на украинской земле, умирают, становятся калеками, попадают в плен... Сегодня воюет украинский народ, и мы остановим эту войну, просто сделаем это или насильно, вынужденно убивая ваших близких, или это сделаете вы, остановив Путина внутри России", - сказал министр.