Война постепенно переносится на территорию России, ударов дронов станет больше, - Подоляк

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается России… количество атак неустановленных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, растет, и количество этих атак будет расти. Потому что это этап войны… когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время не будет никаких мирных переговоров с РФ, потому что любые переговоры будут означать "капитуляцию" со стороны Украины.

"Любой переговорный процесс... будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", - добавил советник ОП.