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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Война постепенно переносится на территорию России, ударов дронов станет больше, - Подоляк

Война постепенно переносится на территорию России, ударов дронов станет больше, - Подоляк

1 сентября, 2023 пятница
21:45
Война с Россией

У Зеленского заявили, что количество ударов БПЛА по России будет расти, а недавние подобные атаки свидетельствуют о том, что война в Украине постепенно переносится на территорию РФ

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается России… количество атак неустановленных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, растет, и количество этих атак будет расти. Потому что это этап войны… когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время не будет никаких мирных переговоров с РФ, потому что любые переговоры будут означать "капитуляцию" со стороны Украины.

"Любой переговорный процесс... будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", - добавил советник ОП.

  • Британская разведка сообщила , что в течение августа 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство из дронов достигли своих целей. Это свидетельствует о трудностях в российской ПВО.
Украина
Россия
безпілотник
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