Украина после 2014 года прошла большой путь создания государства, в основе которого – развитие Вооруженных сил, защита идентичности нашего народа и его европейские стремления. Об этом сказал Петр Порошенко в эксклюзивном интервью на телеканале "Прямой".



В ответ на вопрос, почему девиз "Армия. Язык. Вера" снова стал актуален после 24 февраля, Порошенко отметил: "Водораздел произошел не 24 февраля. Это уже кульминация. Водораздел произошел в 2014 году".

"Армия была моим первым приоритетом. Армию 2014 года и 2019 года просто нельзя сравнить. Жизнь доказала подлинность и правильность совместной работы, общего выбора народа", – отмечает Порошенко.

"Язык формирует душу народа. Я считаю совершенно ложной сейчас дискуссию о том, изучать или не изучать русский язык. О чем вы говорите? У нас есть языки, которые чаще всего применяются в мире, кроме нашего государственного языка, английский, французский. факультативно – русский, но никакого преимущества, только для того, чтобы сражаться с врагом", – убежден Порошенко.

"На сегодняшний день никто даже под сомнение не может поставить, насколько важна роль церкви. Я хочу поблагодарить Православную Церковь Украины. Приятно, что возобновился переход общин", – говорит Порошенко.

"Правильные процессы начались и в московской церкви – русской православной церкви в Украине. Сегодня уже отказываются поминать российского преступника Кирилла. Это преступник, благословляющий убийц, варваров, мародеров на уничтожение Украины. И точно он будет среди тех, кто будет отвечать за преступления против человечности", – считает Порошенко.

"Помимо армии, языка и веры у нас было еще два приоритета: Европейский Союз и НАТО. Мы изменили Конституцию, мы подписали безвиз, сделали мощную платформу, для чего это все делается", – подчеркнул Порошенко.

"Сегодня очень важно продолжить движение этой работы и не стесняться признавать, сколь важно то, что было сделано за восемь лет. Страна через восемь лет – другая. Страна, где сохранена и должна быть сохранена демократия. Страна, где сохранена и должна быть сохранена свобода слова. Страна, которая способна себя защитить и пользуется безусловным авторитетом в мире", – констатирует Петр Порошенко.

"Если бы страна не изменилась и встретила войну, не дай Бог, в том состоянии, которое было в 2014-м, неизвестно, как это все было бы", - отмечает Порошенко.