Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Время играет на стороне Украины, ведь поступление военной помощи от международных партнеров улучшает ситуацию на поле боя. Но в любом случае удерживать такую большую линию фронта достаточно сложно", - отметил Згурец.

Эксперт добавил, что на первый план выходит вопрос предоставления Вооруженным силам артиллерии.

"Пока линия фронта для нас в целом понятна. По сравнению с первым этапом, когда российские войска продвигались по 5 направлениям, сейчас ситуация принципиально иная. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает нашим партнерам важность предоставления артиллерии и боеприпасов - этот вопрос выходит на первый план" , - заметил Сергей Згурец.

16 августа стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.

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