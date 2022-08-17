Война переходит в затяжную фазу, но время играет в пользу Украины, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что время играет в пользу Украины, несмотря на то, что война переходит в затяжную фазу и линия фронта достаточно велика
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Время играет на стороне Украины, ведь поступление военной помощи от международных партнеров улучшает ситуацию на поле боя. Но в любом случае удерживать такую большую линию фронта достаточно сложно", - отметил Згурец.
Эксперт добавил, что на первый план выходит вопрос предоставления Вооруженным силам артиллерии.
"Пока линия фронта для нас в целом понятна. По сравнению с первым этапом, когда российские войска продвигались по 5 направлениям, сейчас ситуация принципиально иная. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает нашим партнерам важность предоставления артиллерии и боеприпасов - этот вопрос выходит на первый план" , - заметил Сергей Згурец.
- 16 августа стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином подготовку к новому заседанию Контактной группы по обороне Украины.
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