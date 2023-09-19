Война переходит в формат на истощение, на фронтах происходит переформатирование сил с обеих сторон. Колонка Сергея Згурца

15-я встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня, 19 сентября, руководители оборонных ведомств около 50 стран провели очередную встречу формата "Рамштайн" в Германии. Этот формат координирует усилия США и союзников по оказанию военной помощи Украине. На встрече впервые присутствовали новый министр обороны Рустем Умеров и министр стратегической отрасли промышленности Александр Камышин.

В своем вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин сказал, что украинское контрнаступление продолжает уверенно продвигаться вперед, отважные украинские войска прорываются через хорошо укрепленные линии российской агрессии. Успехи Украины также будут зависеть от критически важных возможностей, предоставленных членами этой контактной группы для Украины. Остин призвал активизировать предоставление Украине прежде всего систем ПВО и боеприпасов. Речь идет в первую очередь о боеприпасах калибра 155 мм, потому что это основной расходник на этой войне. И США, и Европа должны значительно нарастить объем производства таких боеприпасов и для себя, и для Украины. Также было сказано о расширении авиационной и танковой коалиции. Можно предположить, что эти меры будут предусматривать ускорение подготовки пилотов и обслуживания самолетов F-16 и танков Leopard.

Военная помощь Украине

Кстати, так совпало, что перед "Рамштайном" правительство Дании сообщило, что страна совместно с другими странами закупит 45 танков для Украины - это 30 Leopard и 15 танков Т-72. Так же о танках, но уже об американских сообщил и Ллойд Остин. Было сказано, что Украина в скором времени получит американские танки М-1 Abrams. Напомним, что первые 10 танков из 31 обещали передать Украине в середине сентября, но потом Украина попросила, чтобы все танки пришли сразу и вместе. Сейчас наши расчеты – это и боевые экипажи, и техники – 200 человек продолжают обучение в Германии. Думаю, что это действительно позволит обеспечить качественную подготовку наших военных.



Также Германия объявила о значительном пакете помощи в 400 млн евро для Украины. Этот пакет охватывает разные боеприпасы для артиллерии и минометов, а также бронетехнику, системы разминирования, теплую одежду, генераторы. Это большой пакет военной помощи со стороны Германии, но дальнобойных ракет TAURUS там пока нет. И кажется, TAURUS придут чуть позже, в паре с ATACMS.



По поводу ATACMS, кстати, министр обороны США Ллойд Остин сегодня на пресс-конференции ушел от четкого ответа на вопрос, когда могут быть переданы ATACMS для ВСУ. Но думаю, что этот вопрос в очередной раз будет поднят во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. И это очень актуальный вопрос для усиления оборонных возможностей украинской армии. Потому что если на примере F-16 определенный прогресс есть, то судьба ATACMS и дальше на столе у Джо Байдена.



Скажу, что другие международные партнеры за время работы коалиции "Рамштайн" выделили $76 млрд на прямую помощь безопасности Украины. И это значительные средства. США в формате прямых и перспективных контрактов направили более $40 млрд. Но эти $40 млрд на самом деле меньше, чем 5% от ежегодных общих расходов США, которые формировались ввиду угроз со стороны России и Китая. За эти 5% Украина существенно где-то наполовину, а то и больше уничтожила при определенных составляющих оборонные возможности РФ. Никакие другие направления оборонного финансирования США такого эффекта не имели. Думаю, это хорошая доказательная база в переговорах с американскими конгрессменами, как рационально использовать собственное финансирование для того, чтобы минимизировать угрозу для Европы и США.



Дальше этап войны переходит в формат на истощение, что потребует неизменности в подходах наших партнеров к долговременной системной поддержке Украины. Именно Украина и ее Силы обороны платят самую большую цену за уничтожение и сдерживание врага, который действительно угрожает безопасности всей Европы.

Ситуация на фронте

А в это время на наших фронтах происходили активные боевые действия на разных направлениях. Как мы знаем, сейчас наши Вооруженные Силы проводят наступательные действия на юге, на востоке вокруг Бахмута и активной обороной сдерживают попытки врага продвинуться на линии Купянск – Сватово – Креминная. Кстати, там сосредоточена одна из крупных группировок российских окупантов. Эта вражеская группировка "Запад" включает первую танковую армию, четыре общевойсковых армии, одна из которых, 41-я, сейчас выходит на ротацию после значительных потерь. А вместо нее заводится новая недоформированная 25-я армия, которая направляет свои подразделения на линию Купянск – Сватово – Креминная. Общая численность этой группировки противника – 120 тысяч человек.





Если мы учтем события нескольких последних дней, то враг пытался на этом участке фронта проводить наступательные действия по трем отдельным направлениям. В первую очередь - на Купянск от Синьковки и Лиман-1, чтобы обеспечить каким-то образом приближение к Купянску и блокировку дорог узлового транспортного сообщения, которые начинаются от этого участка. Однако никаких продвижений у врага не было. Затем последовали попытки действовать от Новоселовски, Новоегоровки в сторону Боровой, где так же были атакующие действия российской стороны, сформированы определенные плацдармы на берегу реки Оскол. Но также были контратаки украинских сил. И сейчас фактически идет период, когда после активных украинских контратак есть определенная пауза в действиях российской стороны. Число атак и обстрелов уменьшилось со стороны противника. А это говорит о том, что враг готовится к переформатированию, чтобы рассчитывать на дальнейшие наступательные действия.



В частности, об этом вчера 18 сентября говорил командующий сухопутными войсками Сырский, когда оценивал риски, связанные с действиями противника на направлении Купянск - Лиман, отметив, что враг от своих замыслов не отказался.



Так же продолжаются боевые действия вокруг Бахмута. В первую очередь на южной части, где был выбит противник из Клищиевки и Андреевки. Мы видели много видео, как это делалось и насколько было сложно. Теперь говорим, что оборона врага на этом этапе пробита, но понимаем, что дальше захватчик будет проводить каким-то образом контратаки, чтобы отбить позиции.





Бахмут будет и дальше выполнять свою миссию – сковывать значительное количество сил и средств противника. Знаем, что на участке от Лимана до Авдеевки сконцентрировано около 50 тысяч личного состава противника. Что интересно, там и дальше содержатся крупнейшие боеспособные бригады, получившие значительный ущерб. Там находятся две десантные дивизии из четырех, находящихся в российской армии. А также там есть три отдельные десантные бригады, которые и дальше пытаются удерживать позиции под своим контролем. Будем видеть динамику и понимаем, что на этом участке фронта и дальше будут происходить активные действия, несмотря на то, что такие населенные пункты, такие как Клищиевка и Андреевка, сейчас удерживаются украинскими войсками.



На юге перемен по линии фронта нет, но есть активные боевые действия, где враг пытался проводить контратаки вокруг Роботино.





Эти действия пока не изменили линию фронта, но видим, что обе стороны несут значительные потери. И сейчас происходит переформатирование сил по обе стороны. Динамика будет направлена на то, чтобы украинская сторона, используя артиллерию, уничтожала российские десантные войска, которые используются для фланговых атак, и создала предпосылки для расширения плацдарма для дальнейшего продвижения к Азовскому побережью.