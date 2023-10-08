Война Палестины с Израилем: телеканал Al Arabiya назвал количество жертв с обеих сторон

Цифры появились на сайте вещателя.

По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными.

Число жертв со стороны населенного палестинцами Сектора Газы, согласно информации Al Arabiya, составляет 232 убитых и 1 627 раненых. Столь точную информацию от палестинской администрации канал объясняет наличием там собственных источников.

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Статистика убитых и раненых имеет тенденцию к росту, ведь Палестина и Израиль продолжают обмены ракетными ударами и ведут уличные бои в израильских населенных пунктах, прилегающих к Сектору Газы.

По данным газеты Jerusalem Post, вечером в субботу, 7 октября 2023 года, число погибших среди израильтян составило 250 человек, еще более 1500 получили ранения.

В свою очередь Haaretz, также вечером 7 октября, оценивал потери палестинцев следующим образом: 230 убитых и 1700 раненых.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Потоп Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 территориальных общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения.

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

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Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

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