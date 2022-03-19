Война остановила треть украинского бизнеса, - министр финансов Марченко
Около 30% бизнеса остановилось или приостановило работу, сообщил министр финансов Сергей Марченко со ссылкой на предварительную оценку
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Наши предварительные расчеты по уплате налогов... свидетельствуют, что около 30% экономики либо не работает, либо временно не работает. Это подсчеты, исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ", - сказал он.
"Треть экономики сейчас не функционирует", - заметил Сергей Марченко.
Министр пояснил, что поступления от таможни и налоговой не покрывают потребностей госбюджета, поэтому основное финансирование поступает из государственных заимствований как за рубежом, так и внутри страны. При этом Украина, в отличие от РФ, тщательно выполняет свои обязательства по государственному долгу.
"Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем. А вот для наших агрессоров, мы надеемся , дефолт скоро наступит", – отметил Сергей Марченко.
Напомним, банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций и после зачисления платежному агенту они будут проверены и далее оплачены непосредственным держателям облигаций.
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