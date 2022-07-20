Война, очевидно, будет затяжной, – генерал Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США считает, что война в Украине будет продолжаться долго
Об этом генерал Марк Милли заявил на брифинге по завершении встречи Рамштайн-4.
"Сегодня 147-й день после начала российского вторжения, незаконного и неспровоцированного, широкомасштабного, сильны против слабых. Эта борьба, скорее всего, будет продолжительным конфликтом", — заявил американский генерал.
- Ранее сообщалось, что генерал Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс.
- Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слова Лаврова об "изменении географии" войны.
- По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.
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