Об этом генерал Марк Милли заявил на брифинге по завершении встречи Рамштайн-4.

"Сегодня 147-й день после начала российского вторжения, незаконного и неспровоцированного, широкомасштабного, сильны против слабых. Эта борьба, скорее всего, будет продолжительным конфликтом", — заявил американский генерал.

Ранее сообщалось, что генерал Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс.

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал слова Лаврова об "изменении географии" войны.

По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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