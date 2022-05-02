Война – очень удобное время, чтобы монополизировать информационное пространство, – политолог Загородний об отключении из сети Т2 "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала"

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Война - очень удобное время, чтобы монополизировать информационное пространство. Это мечта любого президента Украины, который был. Однако, по моему мнению, этого не получится сделать. Пока у нас есть военное положение, власть пытается делать единые новости и т.д. Однако, вопросов будет все равно очень много и их не скроешь. Я лично тоже не задаю вопросов, поскольку понимаю, что у нас идет война. Поэтому, считаю, что по окончании военного положения власть вынуждена будет возвращать каналы в общее информационное поле" , – объяснил Загородний.

Загородний отметил, что после войны власти не только вынуждены будут возвращать каналы, которые были выключены из сети Т2, а найти ответственных за такие действия.

"Сейчас вопросов много, но мы будем их задавать после войны. Власть вынуждена будет найти людей ответственных за такое решение. Власть должна понимать, что Украина не будет похожа на Россию", - добавил Загородний.