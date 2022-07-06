Война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии, - политический эксперт Свереда
Политический и экономический эксперт Зиновий Свереда убежден, что режимы Лукашенко и Путина должны быть уничтожены, поскольку являются опасностью для демократического мира
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Для того чтобы иметь план восстановления Украины, нужно иметь план уничтожения Российской Федерации. Поскольку для России наибольшей опасностью является успешная Украина. Сколько бы мы не вложили денег на восстановление Украины, без разрушения России, это снова приведет к войне с Российской Федерацией", – объяснил Свереда.
Политический эксперт также подчеркнул, что рано или поздно война перейдет на территорию Беларуси и России.
"Нужно понимать, что успешной Россия станет тогда, когда распадется на маленькие государства. Нам же нужно иметь концепцию создания "ДНР" и "ЛНР" на их территории. Мы должны осознать, что скоро война перейдет на территорию Беларуси и России и этого не нужно" бояться. Два диктаторских режима должны быть уничтожены, поскольку представляют опасность для демократического мира". – добавил он.
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