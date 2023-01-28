Война не закончится с выходом украинской армии на админграницы 1991 года, - дипломат Харченко
Игорь Харченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании (2005-2010 гг.) считает, что война продлится до тех пор, пока московский режим будет в состоянии ее вести
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Игорь Харченко дал комментарий о заявлении Великобритании про передачу истребителей после освобождения войсками РФ территории Украины.
"После того, как украинское войско выйдет на границы 1991 года, война не закончится. Меньше всего я бы хотел в открытом эфире комментировать возможности, временные параметры, содержание и количество военной помощи, которую нам сегодня предоставляют союзники. По-моему, политический момент последних недель заключается в том, что два наших главных союзника - США и Великобритания - а также Германия сейчас с "леопардовым оттенком", уже приняли политическое решение о том, что другого варианта развития событий в этой войне, как победа Украины, быть не может", – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.
Дипломат напомнил, что очень выразителен был Борис Джонсон в недавней своей статье, который в публичном обращении заложил смысл, что сейчас Запад должен просыпаться с мыслью о том, что он сегодня сделал для Украины.
"То, что британцы думают о передаче истребителей – это уже сдвиг, а когда и как, это уже другой вопрос. Еще раз повторяю, что с выходом нашей армии на границы 1991 года, война не закончится. Война не закончится пока московский режим будет в состоянии ее вести. И это нужно всем осознать", - подытожил Харченко.
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