Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Игорь Харченко дал комментарий о заявлении Великобритании про передачу истребителей после освобождения войсками РФ территории Украины.

"После того, как украинское войско выйдет на границы 1991 года, война не закончится. Меньше всего я бы хотел в открытом эфире комментировать возможности, временные параметры, содержание и количество военной помощи, которую нам сегодня предоставляют союзники. По-моему, политический момент последних недель заключается в том, что два наших главных союзника - США и Великобритания - а также Германия сейчас с "леопардовым оттенком", уже приняли политическое решение о том, что другого варианта развития событий в этой войне, как победа Украины, быть не может", – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол.

Дипломат напомнил, что очень выразителен был Борис Джонсон в недавней своей статье, который в публичном обращении заложил смысл, что сейчас Запад должен просыпаться с мыслью о том, что он сегодня сделал для Украины.

"То, что британцы думают о передаче истребителей – это уже сдвиг, а когда и как, это уже другой вопрос. Еще раз повторяю, что с выходом нашей армии на границы 1991 года, война не закончится. Война не закончится пока московский режим будет в состоянии ее вести. И это нужно всем осознать", - подытожил Харченко.

28 января в Генштабе сообщили, что захватчики продолжают вести наступательные действия на трех направлениях, ВСУ отбили атаки вблизи 12 населенных пунктов.

Аналитики ISW назвали направление возможного нового наступления армии РФ.

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