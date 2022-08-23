Война не закончится до конца года, она надолго, - Згурец
Война России и Украины не завершится в 2022 году
Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
"Если мы говорим о способности РФ вести мощные, длительные действия - она уменьшается. В любом случае, мы не должны недооценивать нашего противника, потому что пока четкий перелом, который бы говорил о том, что Украина навязывает оперативную или стратегическую инициативу нет", - отметил он.
Згурец добавил, что ВСУ пытаются сбалансировать действия противника, используя преимущество в отдельных системах вооружений, позволяющих минимизировать российские потуги.
"Мы действительно видим, что на некоторых участках фронта ситуация остается непростой – это линия Северск – Соледар – Бахмут, где активизировались боевые действия. Ситуация вокруг Авдеевки, Марьинки, Песок, где враг пытается использовать тактику "огневого вала" с противостоянием обороны, но мы держимся", – рассказал эксперт.
Он отметил, что предоставление военной зарубежной помощи стабилизирует ситуацию, но "хотим, чтобы ее было больше".
Мы должны понимать, что эта война надолго. Она не завершится до конца года - зима и дальше мы будем вести боевые действия. и стабильность военной помощи США и Европы", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, прогнозы, что зима сменит настроения в Европе, несколько преувеличены.
"Европа понимает, что из-за уменьшения помощи Украине она начнет рисковать собственной безопасностью и думаю, что это доходит до тех граждан, которые думали, что эта война их обойдет", - подытожил Згурец.
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