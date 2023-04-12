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OPINION

Война не закончилась. Мы есть благодаря людям с оружием

Виктория Сюмар
12 апреля, 2023 среда
14:00
Мнение

Удивляет, что решение вернуть 30 тыс. военным вызвало дискуссии

Я могу согласиться с дискуссионностью сокращений зарплат министрам до 67 тыс., - премиями дотянут. Но меня откровенно удивляет и шокирует дискуссионность тезиса, что премия 30 тысяч — слишком…

Те, кто пишут, что это "глубокие тыловики", точно не знают, что такое армия. Ведь подразделение после месяца-двух на передке отходит на восстановление, и уже в это время у военнослужащего 20 тыс. грн. То же касается медиков, логистов, инструкторов.

Делаю вывод, что война уже "далеко". Потому что год назад, когда Киев был под угрозой окружения, эти вопросы точно не поднимались.

Но она – война – никуда не делась. Она и дальше угрожает самому существованию украинского государства. Для этого содержание войска — это экзистенциальная вещь.

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Делаю вывод, что война уже "далеко". Потому что год назад, когда Киев был под угрозой окружения, эти вопросы точно не поднимались. Но она – война – никуда не делась

"Защитникам экономического фронта", которые по международным конференциям за рубежом пишут стратегии восстановления Украины, хочется напомнить: Украину нужно еще удержать. И отвоевать. 

Это делается не только деньгами и оружием. Это делается человеческими жизнями. К несчастью.

И если кто-то не рискует своей жизнью, то точно должен понимать приоритет тех, кто своими жизнями рискует и свою жизнь кладет ради Украины.

Жизнь неоценима. И здесь есть вторая проблема, очень инфантильно дискутируемая на диванах фейсбука. Мол, нельзя разрешать демобилизацию после 18 месяцев службы, потому что "воюют добровольцы", "они сами пошли", "в военкоматах очереди" и "воевать должны умеющие".

У меня для вас есть плохие новости: во многих батальонах "умеющих воевать с 14 года или ушедших в феврале 22" осталось по 16-20%. Вдумайтесь о количестве потерь. О количестве раненых.

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Отказом в демобилизации мы просто говорим людям – у вас из армии два пути – на тот свет или в инвалидность. Другого не дано, потому что "вы сами пошли и умеете"

А отказом в демобилизации мы просто говорим этим людям – у вас из армии два пути – на тот свет или в инвалидность. Другого не дано, потому что "вы сами пошли и умеете".

Вам не кажется, что это циничный подход к людям, добровольно ушедшим защищать Украину в самое тяжелое время? Означает ли их обязанность обреченность?

Поэтому тем, кто пишет о "больших 30 тысячах военных" и "маленьких 67 тысячах для чиновников" стоило бы задуматься, может, стоит почувствовать на себе — что такое холодные окопы и смертельная опасность все время…

Я знаю, что многим этот текст не понравится. Ибо человек примеряет на себя. Но мы точно рано начали позволять себе пренебрежение к военным. Даже тех, кто сегодня в тылу, но завтра вполне реально будут на передке.

Война не кончилась. Противник сильный. Не стоит забывать: мы являемся на своей земле благодаря людям с оружием в руках.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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