Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает: Зеленский объяснил, что должны делать украинцы в тыловых городах

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. Распространяйте правду о войну и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все, что возможно", - сказал президент Украина Владимир Зеленский.

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