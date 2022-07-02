Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает: Зеленский объяснил, что должны делать украинцы в тыловых городах
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проживающие в тыловых городах украинцы должны помогать и поддерживать армию
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость кое-где только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. Распространяйте правду о войну и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу - каждый и каждая должны делать для этого все, что возможно", - сказал президент Украина Владимир Зеленский.
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