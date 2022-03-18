"Война – не время, чтобы бюрократы усложняли обеспечение людей": Зеленский поручил Кабмину максимально упростить прохождение через таможню всех товаров

Об этом Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.



"Поручил Кабинету министров, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать такой формат решений, который позволит максимально ускорить поставку всех необходимых товаров из-за рубежа. В первую очередь это касается продуктов питания, горючего и других товаров, удовлетворяющих базовые потребности общества. Война – не время для того, чтобы бюрократы, карьеристы из разных ведомств усложняли обеспечение людей", - сказал Зеленский.



По его словам, при необходимости, во время военного положения, уберут налоги и акцизы.



"Если для этого нужно убирать налоги и акцизы на время военного положения, мы готовы это сделать. Если для этого нужно убрать таможенников, не понимающих задач военного времени, действовать быстро, - мы это сделаем. Наши границы должны быть открыты всему, что нужно украинцам", - отметил президент. Решения должны быть готовы к концу дня.



Также Зеленский призвал народных депутатов выразить поддержку.



"Ведь каждый сейчас должен работать только на украинцев, только на наше государство, на оборону. Не на амбиции. Не на страхи. Не на бюрократию. Все – для защиты Украины!", - подытожил президент.

Напомним, на время войны и во время послевоенного развития Украине нужна новая налоговая модель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский