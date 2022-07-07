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Война не уничтожит "русский мир": уменьшение поддержки РФ – это эмоциональная реакция на трагические события в Украине, - писатель Асеев

7 июля, 2022 четверг
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Журналист Станислав Асеев считает, что полномасштабная война России против Украины не уничтожит "русский мир", ведь уменьшение поддержки РФ является эмоциональной реакцией на трагические события

Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В Украине "русский мир" не будет уничтожен полномасштабной войной с Россией. Уменьшение поддержки "русского мира" - это очень быстротечные процессы, основанные на эмоциях, а не первичных рефлексиях. Негативное отношение к России - это следствие ракетных бомбардировок, это эмоция, а не интеллектуальная рефлексия. Эти эмоции будут пропадать пропорционально снижению интенсивности боевых действий. Не стоит думать, что война России против Украины кардинально изменит отношение к Российской Федерации. По всей Украине есть представители "русского мира", для которых падение ракет не является весомым аргументом", – отметил Асеев.

Писатель привел пример осуждения фашизма и нацизма, которое произошло путем публичного обсуждения совершаемых преступлений, то есть интеллектуальной рефлексией о том, что сделал Адольф Гитлер.

"Уничтожение нацизма в Европе велось иначе: была историческая память, распространялась информация о концлагерях, публично говорили о преступлениях нацистов. Была рефлексия на то, кем был Гитлер, его режим и сама сущность фашизма и нацизма в Европе. По Украине я всегда привожу пример Чечни , которую Россия просто уничтожила, но 40-летние и младшие чеченцы сейчас воюют за Российскую Федерацию. Российской пропаганде удалось стереть память о чеченской войне", - отметил Станислав Асеев.

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