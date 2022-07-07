Война не уничтожит "русский мир": уменьшение поддержки РФ – это эмоциональная реакция на трагические события в Украине, - писатель Асеев
Журналист Станислав Асеев считает, что полномасштабная война России против Украины не уничтожит "русский мир", ведь уменьшение поддержки РФ является эмоциональной реакцией на трагические события
Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"В Украине "русский мир" не будет уничтожен полномасштабной войной с Россией. Уменьшение поддержки "русского мира" - это очень быстротечные процессы, основанные на эмоциях, а не первичных рефлексиях. Негативное отношение к России - это следствие ракетных бомбардировок, это эмоция, а не интеллектуальная рефлексия. Эти эмоции будут пропадать пропорционально снижению интенсивности боевых действий. Не стоит думать, что война России против Украины кардинально изменит отношение к Российской Федерации. По всей Украине есть представители "русского мира", для которых падение ракет не является весомым аргументом", – отметил Асеев.
Писатель привел пример осуждения фашизма и нацизма, которое произошло путем публичного обсуждения совершаемых преступлений, то есть интеллектуальной рефлексией о том, что сделал Адольф Гитлер.
"Уничтожение нацизма в Европе велось иначе: была историческая память, распространялась информация о концлагерях, публично говорили о преступлениях нацистов. Была рефлексия на то, кем был Гитлер, его режим и сама сущность фашизма и нацизма в Европе. По Украине я всегда привожу пример Чечни , которую Россия просто уничтожила, но 40-летние и младшие чеченцы сейчас воюют за Российскую Федерацию. Российской пропаганде удалось стереть память о чеченской войне", - отметил Станислав Асеев.
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