"Война не остановится в Украине": Зеленский призвал США и НАТО обезопасить воздушное пространство государства
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что война не остановится в Украине, а посягательство на свободу может затронуть весь мир
Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.
"Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители – многое", - сказал президент.
Он считает, что президент США Джо Байден "может сделать большее", чтобы остановить войну.
"Я уверен, что он может, и мне бы хотелось в это верить. Он способен на это", - сказал Зеленский.
- Напомним, 4 марта Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где было принято решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.
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