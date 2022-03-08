"Война не остановится в Украине": Зеленский призвал США и НАТО обезопасить воздушное пространство государства

Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.



Зеленский подчеркнул необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства Украины, к чему он призывал США и НАТО, но безрезультатно.



"Мы не можем позволить России действовать так. Они нас бомбят, обстреливают, присылают ракеты, вертолеты, истребители – многое", - сказал президент.



Он считает, что президент США Джо Байден "может сделать большее", чтобы остановить войну.



"Я уверен, что он может, и мне бы хотелось в это верить. Он способен на это", - сказал Зеленский.

Напомним, 4 марта Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где было принято решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.