В конце Второй мировой наступил момент, когда поражение Райха стало неотвратимым. Ресурсы были исчерпаны, их бы не хватило даже на один фронт, тем более на два.

Мог ли Райх в этой ситуации капитулировать? Теоретически да. Можно было бы сохранить множество жизней со всех сторон, сохранить остатки промышленности, выторговать какие-то уступки, на которые с удовольствием пошли бы союзники по антигитлеровской коалиции.

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Гитлер продолжал безнадежную войну, бросая насмерть мальчиков школьного возраста, жертвуя уже не нынешним немецкого народа, а его будущим

Но Гитлер продолжал безнадежную войну, бросая насмерть мальчиков школьного возраста, жертвуя уже не нынешним немецкого народа, а его будущим. Возможно, какие-то ярые фанатики и верили, что фюрер в своей гениальности вот-вот получит wunderwaffe, которое уже готово и ждет своего времени. Но сам он точно знал, что ничего подобного нет и не будет.

Рациональности в поступках фюрера не найти. Он застрелился только тогда, когда войска вошли в Берлин.

* * *

Достаточно скоро наступит момент, когда поражение России будет неотвратимым. (Стратегически она уже произошла, потому что у России нет сценариев с миром лучше предыдущего, но фактически российское поражение должно быть зафиксировано на поле боя и послевоенными юридическими решениями).

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Завершит ли Путин войну в этой ситуации? Теоретически должен. Хотя Россия имеет гораздо больше ресурсов, чем Райх в конце войны, но никакого смысла война не имеет. В условиях контроля медиа Путин может "продать" любую идею, так что сугубо семантически Россия может объявить свою победу "для внутреннего пользования" в любой момент, для этого не нужны военные успехи.

Война не окончится на поле боя. Она может завершиться только там, где началась — в Кремле. Завершение войны – это необратимые изменения в самой России. А для этого нужна стратегия такой победы, нужна коалиция, нужны союзники в России

Но Путин не завершит войну, потому что это означает его конец как лидера. Слабый лидер подлежит немедленному устранению, а претендентов достаточно, на всем спектре от псевдолибералов до явных нацистов.

Так что война не сможет завершиться.

Война не окончится на поле боя. Она может завершиться только там, где и началась — в Кремле. Завершение войны – это необратимые изменения в самой России. А для этого нужна стратегия такой победы, нужна коалиция, нужны союзники в России.

Скоро начнется украинское контрнаступление. Верю, он будет очень успешен. Но он не принесет победы. Пора думать, как одержать победу после успешного контрнаступления.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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