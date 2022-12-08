Война не должна закончиться победой РФ, поэтому Европа продолжит оказывать помощь Киеву, - Боррель
Украина воюет за свое выживание и защищает общие европейские ценности и безопасность, борьба с РФ не должна закончиться победой России, поэтому Европа продолжит оказывать помощь Киеву
Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону - 2022".
"Я знаю, что есть в Европе общественное мнение, которое утверждает, что чем дольше мы помогаем Украине, тем дольше будет продолжаться война. "Если вы хотите прекратить войну, прекратите поддерживать Украину, и война закончится". Конечно! Но как она закончится? Это важный вопрос", - сказал он.
По мнению Борреля, война не может закончиться победой России и оккупацией Украины, поэтому самое малое, что Европа может делать, это "оказать военную помощь и тренировочную поддержку".
Боррель добавил, что Украина сражается за свое выживание, но также защищает общие европейские ценности и безопасность. Поэтому ЕС продолжит оказывать помощь Киеву.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил , что общая стоимость военной помощи ЕС и входящих в сообщество стран для Украины оценивается в 8 миллиардов евро.
- Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали тренировочную миссию для украинских военных в нескольких странах. Большинство солдат будут учиться в Польше.
- 14 ноября Европейский Союз запустил миссию по обучению, где планируется подготовить до 15 тысяч украинских военных. На следующий день Европейский Совет объявил о запуске Миссии военной помощи Украине EUMAM Ukraine, чтобы продолжить поддерживать нашу страну в войне с Россией.
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