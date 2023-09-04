"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
Офицер батальона имени генерала Кульчицкого Владимир Пастушок (позывной Песня) рассказал как он относится к тому, что в Святогорской Лавре на Донетчине до сих пор сидит московский патриархат, а возле нее, в ста метрах стоит памятник создателю "ДНР"
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Еспресо.
"Понимаете, это ведь символизирует победу над нами. И это позорно жить с этим. Это же Артем этот... Он даже не Артем. Даже не так его зовут. Он занимался экспроприацией. Он ходил по зажиточным селянам между Бахмутом и Попасной. И тупо занимался грабежом. Здесь его база была", - отметил он.
Военный добавил, что иметь в сакральном месте такой памятник - это иметь "над собой частицу победы над нами все время".
"Неправильно так же как здесь. Вы знаете, что война началась с этого монастыря? Тут 13 апреля 2014 года сюда приехало 39 человек переодетых монахами. И с вожаком их Стрелковым-Гиркиным. Сюда приехала Неля Штепа, начальник полиции, начальник СБУ. Вся элита предала! Предательская элита тут вот сделали сходку, сняли они рясы, надели зеленую форму, оружие. И отсюда 14 числа они пошли объявить "ДНР", поехали, уже там все было захвачено, в Славянске. Отсюда война выехала, понимаете?!", - подчеркнул офицер.
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Также Песня рассказал о том, как ВСУ засели в горах в этой местности и уничтожали врага, который расставил свою боевую технику по всему Святогорску.
"Я не знал, что уже появились HIMARS, что появились "три топора". Мы этого не знали. Я сидя здесь на горе и началось удивительно так. И мы уже знали, что такое "три топора". Оно там "бдыщ" и пошло. Ну так за день три раза стрельнет. Все: "ну, американская пушка." А потом "вжууу" и без перестанка сутки идет. Мы такие: "что это такое? Непонятно!" Потом уже по новостям говорят, что там Харьков всех погнали. И когда они погнали там выше Купянска, то уже нам приказ пришел: готовиться к штурму. И мы в том самом месте, где мост, плавсредства, послали гонцов. Шнурок натянули, парома наделали. Но как такового боя сильного не было. Воевать уже стали другим способом. Шла зачистка", - рассказал он.
Военный также добавил, что война сама выбирает: "или тебе ногу оторвет, или тебя живого оставить, или тебя оставить для победы".
"И вывод однозначно один. Мы не принадлежим сами себе. А принадлежим нашему будущему. Поэтому все в божьих руках. И мы просто... Страх лишний. Из-за того, что ты просто выполняешь свою работу. А война сама выберет", - подчеркнул. Песня.
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