Война на территории Украины нарушила сложившуюся национальную стратегию России, - разведка Британии
Подразделения, обычно находящиеся на значительном расстоянии от украинских границ, были перемещены российским военным командованием с целью участия в войне против Украины
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в Запорожской области 58 общевойсковая армия обороняет прочно укрепленные рубежи. При этом обычно она обеспечивает сохранность кавказского региона России.
В районе Великой Новоселки 5-я общевойсковая армия и морская пехота удерживают фронт. Преимущественно они базируются на расстоянии 7000 км как противовес китайской силе.
Кроме того, вокруг Бахмута оборона в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, обычно дислоцирующихся на западе России, которые должны действовать как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.
"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России", - говорится в сообщении.
Что известно об украинском контрнаступлении
4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.
11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.
Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.
Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.
4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.
5 июля Генштаб ВСУ сообщал , что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение с артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Тяжелые бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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