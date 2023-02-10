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"Война на годы, конфликт на поколения": экс-президент Польши Квасьневский оценил вероятность перемирия между Украиной и РФ

10 февраля, 2023 пятница
20:00
Мир Украина раша война

Даже после завершения войны отношения между Украиной и Россией будут напряженными еще десятки лет. В то же время украинская армия будет самой сильной в Европе

Такое мнение Rzeczpospolita высказал 13-й президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

"Конфликт будет продолжаться долго", - сказал Квасьневский.

На вопрос, идет ли речь о нескольких десятилетиях, он ответил, что "в смысле конфликта между народами – да".

"Война – на годы, конфликт – на поколение. Война закончится каким-то перемирием, соглашением, а конфликт между россиянами и украинцами, уровень ненависти, спровоцированный Путином, таков, что нужны поколения, чтобы достичь какого-то мира", - сказал экс-президент Польши. .

По его словам, Россия должна выйти из войны максимально ослабленной, в то время как Украина станет сильнейшей армией в Европе. По мнению Квасьневского, после победы над РФ Украину сразу примут в НАТО.

"Мы из соображений безопасности и из-за того, что произошло, будем нужны Украине", - сказал экс-президент Польши.

Он также выразил убеждение, что сейчас поставки оружия Украине будут ускорены.

Новости
Украина
Польша
война с Россией
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