Об этом президент США Джозеф Байден сказал на итоговой пресс-конференции по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем, которую транслировал телеканал "Эспрессо".

"На самом деле отвоевание Херсона - это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных Сил и народа Украины".

Сейчас трудно говорить, что это значит, но я хочу буду четким: мы будем поддерживать Украину, будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы они могли отстаивать свою позицию", - сказал Байден.

Также президент Штатов подчеркнул, что сейчас нельзя обсуждать Украину без присутствия ее представителей.

"Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что приближается война и наверняка они несколько замедлятся, и у меня такая уверенность, что России не удастся оккупировать больше украинских земель", - добавил Байден.

Cаммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.

Глава Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в эфире Эспрессо отметил, что Украина станет центральным вопросом на саммите.

Владимир Путин не улетел на саммит G20. По словам его представителя – "из-за необходимости оставаться в РФ". Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что отсутствие Путина на саммите G20 – это "признак слабости, испуга и изоляции".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны G20 к скоординированным действиям по решению проблемы международной экономической нестабильности из-за войны в Украине.

В понедельник, 14 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.

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