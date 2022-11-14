Война может замедлиться, но России не удастся оккупировать больше украинских земель, - Байден
Президент США Байден считает, что контрнаступление Украины на временно оккупированных РФ территориях может несколько замедлиться, но России не удастся оккупировать больше украинских земель
Об этом президент США Джозеф Байден сказал на итоговой пресс-конференции по итогам встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем, которую транслировал телеканал "Эспрессо".
"На самом деле отвоевание Херсона - это очень знаковая победа для Украины, могу разве что аплодировать храбрости и мощи Вооруженных Сил и народа Украины".
Сейчас трудно говорить, что это значит, но я хочу буду четким: мы будем поддерживать Украину, будем оказывать всю необходимую поддержку, чтобы они могли отстаивать свою позицию", - сказал Байден.
Также президент Штатов подчеркнул, что сейчас нельзя обсуждать Украину без присутствия ее представителей.
"Украина должна решать, как ей вести боевые действия. Мы понимаем, что приближается война и наверняка они несколько замедлятся, и у меня такая уверенность, что России не удастся оккупировать больше украинских земель", - добавил Байден.
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